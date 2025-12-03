La localidad de Usaquén, en Bogotá, fue estremecida por la violencia el pasado 2 de diciembre de 2025. Alrededor de la 1:30 p.m., una balacera desatada por un intento de hurto culminó en la muerte de dos personas y una gravemente herida. El encuentro fue encabezado por dos delincuentes en motocicleta que asaltaron a su víctima a plena luz del día. Según relatos de testigos, el hombre interceptado trató de resistirse, pero fue baleado en el proceso.

Este hombre fue identificado como Jean Claude Bossard, un estudiante universitario de 29 años proveniente de Barranquilla. Bossard era administrador de empresas en formación, creador de contenido digital sobre motocicletas y había trabajado como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Al respecto, su padre, que tiene su mismo nombre, habló en Noticias Caracol y dio más detalles de cómo se enteró de lo sucedido: “Mi hijo tiene un negocio de seguros, por la mañana le dije que fuéramos a almorzar, me dijo que iba para la oficina, estuvo allá y a mediodía salió a almorzar con sus compañeros, luego del restaurante salieron y ya cada uno salió para su casa a 200 metros de la 19 y ahí lo abordaron estas personas. Nosotros estábamos en un almuerzo, un compañero de él de seguros nos informa que cuando oyó el ruido, se devolvió y lo encontró tirado en el piso”.

Además, contó qué fue lo que se encontró cuando llegaron a la clínica e hizo una reflexión sobre el accionar de las autoridades en Bogotá: “Nosotros salimos al hospital y cuando llegamos estaba muerto. Le pegaron un tiro en el pecho y no dio cuenta para nada. Cuando a un padre le pasa esto es muy duro, hay que tener fuerzas y lo que me parece terribe es que tenemos que apoyar a la Policía para actúe antes que hagan cosas, porque actuaron después de que mataron a las personas. La Policía muchas veces tiene miedo, por eso hay que apoyarla en todo lo que podamos”.

Bossard aseguró que a su hijo le insistieron en varias oportunidades que se fuera del país a donde su hermana, quien vive en París: “Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades, él hablaba francés, alemán, inglés y español. Él amaba a Colombia, decía que de acá no se iba, amaba a su Junior de Barranquilla y nunca se quiso ir, a pesar de que le dijimos. Él siempre me decía que su vida era acá, que Colombia era el país que él quería”.

Finalmente, el padre del joven reflexionó sobre lo sucedido y explicó el último video que grabó su hijo en sus historias de Instagram, en el que criticó a las personas que se aprovechan de la gente buena: “Ese video fue justo antes de que lo atracaran sobre la calle 19. Cuando nos informan era la 1:40, eso debió pasar a la 1:30. Estamos en manos de criminales que salen a la calle y cuando los cogen tienen 5,6,7 entradas a la cárcel y todavía siguen delinquiendo. Es importante darle un apoyo a la Policía para que pueda tomar cartas sobre el asunto y que pongan en cintura a todas esas personas. Ahora, parece que la persona que mató a mi hijo tiene 16 años, no podemos seguir matándonos los unos a los otros, no podemos seguir así”.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.