El pasado 2 de diciembre, la capital colombiana fue sacudida por un hecho que ha conmocionado a la comunidad. Jean Claude Bossard de 29 años fue asesinado en un intento de robo en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Las circunstancias del crimen muestran una cruda realidad de la ciudad: la violencia e inseguridad que se enfrenta a diario. Según los informes, Bossard se encontraba en plena calle 108 con carrera 19 alrededor de la 1:30 p. m. cuando dos individuos en motocicleta le sorprendieron intentando robarle su teléfono celular mediante la técnica del raponazo. En el forcejeo, Bossard fue disparado mortalmente en dos ocasiones en el pecho.

La violencia no se detuvo ahí. Los delincuentes, uno de entre 25 y 30 años y otro un menor de 16 años, intentaron huir pero la Policía Metropolitana de Bogotá evitó su fuga. El mayor de los criminales fue abatido y el menor resultó lesionado, siendo detenido y llevado a un centro médico.

Este caso ha desatado un gran impacto en la comunidad, pues Jean Claude Bossard, era un ciudadano reconocido por su labor como administrador de empresas y su papel como coordinador de logística en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. Adicionalmente, mantuvo un perfil activo en redes sociales produciendo contenido para sus seguidores, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

En redes sociales mostraba su pasión por las motos, practicando en la disciplina de enduro, donde participaba de diferentes competencias a nivel local y nacional. En su último video hizo una fuerte crítica.

La localidad de Usaquén, lugar del crimen, había estado en el radar de las autoridades por la presencia de la banda delincuencial conocida como la “banda de la moto naranja”, responsables de varios robos en la zona. A pesar de los esfuerzos por reforzar la seguridad en el sector, los hechos violentos persisten exponiendo a los ciudadanos a situaciones de peligro constante.

De acuerdo con los reportes, entre enero y octubre de 2025 en la capital colombiana se registraron 974 homicidios, mostrando una reducción en comparación con el mismo periodo del año anterior, no obstante, localidades como Usaquén reportaron un aumento. Según cifras oficiales, el uso de armas de fuego fue la modalidad más empleada en estos crímenes.

