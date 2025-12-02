La violencia volvió a sentirse en el norte de Bogotá y nuevos videos dejaron en evidencia cómo operaban los presuntos responsables del intento de hurto que terminó en un tiroteo y en la muerte de un joven de 29 años, estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas. El hecho se presentó hacia la 1:30 p. m. de este martes 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 108.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Joven de 29 años es la víctima del intento de robo en Bogotá; Policía dio de baja a uno de los delincuentes)

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, la víctima avanzaba de norte a sur cuando fue interceptada por dos hombres que intentaron robarle el celular. Al resistirse, recibió dos disparos que lo dejaron en estado crítico; pese a los auxilios iniciales, murió en el sitio.

En un video conocido por Blu Radio, se registró el momento del forcejeo entre Jean Claude Bossard, la víctima, y los agresores. Uno de ellos, cuando el joven ya estaba en el piso, le disparó dos veces en el pecho, provocándole la muerte minutos después.

Lee También

#Atención Este es el momento en que delincuentes asesinan a Jean Claude Bossard, estudiante universitario de 29 años de edad, cuando intentaron robarlo en el norte de Bogotá. En medio de la reacción de la Policía, uno de los asaltantes fue abatido y otro capturado. Vía… pic.twitter.com/f77qNkc29H — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 3, 2025

Capturado por asesinato de joven en Bogotá

La reacción policial fue inmediata. Un uniformado que se cruzó con los asaltantes abrió fuego y abatió a uno de los delincuentes. El otro fue capturado y, según la institución, se trata de un menor de 16 años que habría sido quien accionó el arma contra el joven. El adolescente permanece bajo atención médica.

Las imágenes previas al crimen muestran el forcejeo por la cadena de Jean Claude, mientras el conductor de una motocicleta esperaba a pocos metros para facilitar la huida. Luego de los disparos, la víctima cae al suelo y el ladrón corre para subirse a la moto y escapar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.