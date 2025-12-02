Un atraco violento irrumpió la tranquilidad del norte de Bogotá este lunes primero de diciembre del 2025. El golpe ocurrió en una joyería ubicada en el centro comercial Colors 61, en la localidad de Chapinero, y dejó a residentes y comerciantes profundamente conmocionados.

(Vea también: Aparece video del robo a joyería en Bucaramanga que acabó en balacera y dejó policía muerto)

Según el video de seguridad, cuatro o cinco individuos armados y encapuchados ingresaron al establecimiento. Vestían sudaderas negras, mascarillas y sombreros. De acuerdo con El Tiempo, los asaltantes usaron un objeto contundente para romper las vitrinas y se llevaron varias piezas de joyería avaluadas en cerca de 30 millones de pesos.

Durante el robo, un empleado fue amenazado con un arma de fuego. El hecho provocó pánico entre los comerciantes y visitantes del centro comercial. Mientras los delincuentes escapaban, se escucharon disparos y una persona terminó herida en la pierna.

¿Qué pasó con el herido en robo de joyería en Bogotá?

La víctima fue trasladada a un centro médico y actualmente se recupera, pues la lesión no comprometió órganos vitales.A partir del incidente, inició una investigación conjunta de la Policía de Patrullas y la Policía Judicial, enfocada en revisar las cámaras de seguridad y recopilar testimonios. También se presentó un intercambio de disparos con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que llegaron al lugar, aunque los sospechosos consiguieron huir.

🔴Videos del violento robo, ocurrido este lunes 1 de diciembre, a una joyería en centro comercial de Chapinero, en Bogotá⬇️ Video: Camilo Garzón, periodista de CityTv pic.twitter.com/QXrlsPnNJO — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 2, 2025

Infobae destacó que los videos y las declaraciones de testigos son piezas clave para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.

Las autoridades continúan trabajando para reforzar la seguridad en la ciudad. Las indagaciones siguen activas, apoyándose en testigos y en evidencia audiovisual con el propósito de llevar a los involucrados ante la justicia.

