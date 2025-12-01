En las últimas horas se conoció un video que registra con detalle el asalto ocurrido en una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa (Bucaramanga), que se ubica en el cuarto piso de ese establecimiento, y que cogió por sorpresa a varios ciudadanos el pasado sábado 29 de noviembre.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes muestran el momento en que varios hombres armados ingresan al establecimiento y emprenden el ataque que desencadenó un amplio despliegue policial.

Según información oficial, unidades de la Sijín llegaron al lugar luego de recibir una alerta de inteligencia sobre un posible atraco en centros comerciales del sector. De acuerdo con el Avispero Bucaramanga, a las 2:06 p. m., los agentes encubiertos identificaron a varios sujetos dentro y fuera del local portando armas de fuego, confirmando que el asalto ya estaba en ejecución. La presencia policial provocó que los delincuentes abrieran fuego, iniciando una balacera que generó pánico entre comerciantes y visitantes.

Lee También

Durante el intercambio de disparos, los uniformados lograron herir a tres de los asaltantes y abatir a otro. En total, cinco personas fueron capturadas:

Adrianis Esther González Garavito.

Antonio José Felipe Lanchez.

Karina Michellys Criado Pumarejo.

Jhony José Rodríguez Castillo.

Orlando José Cabrera Méndez.

Revelan video del asalto a una joyería en centro comercial de Bucaramanga En las últimas horas se conoció en exclusiva el video que muestra en detalle el brutal asalto ocurrido el pasado sábado 29 de noviembre en una joyería ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial… pic.twitter.com/wgWFWO26e6 — El avispero de Bucaramanga. Com (@AvisperoCom) December 1, 2025

El delincuente muerto fue identificado como Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal. Los detenidos serán presentados ante un juez por homicidio, hurto y porte ilegal de armas.

En el hecho murió el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín con 23 años de servicio. De acuerdo con testigos, el uniformado recibió un impacto de bala cuando se interpuso para proteger a una niña de cinco años y a su padre, quienes quedaron en medio del fuego cruzado. El atacante que hizo el disparo fue abatido por la Policía durante la confrontación.

Las autoridades informaron que al menos seis integrantes más de la banda lograron huir del lugar en medio del caos. La Policía Nacional activó un plan de búsqueda y un programa de recompensas para obtener información que permita ubicar y capturar a los responsables que continúan prófugos.

¡𝗛𝗘́𝗥𝗢𝗘 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗥 𝗨𝗡 𝗛𝗨𝗥𝗧𝗢! En una rápida y valiente acción de nuestros policías en #Bucaramanga, fue frustrado un hurto en un Centro Comercial. 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗼𝘀… pic.twitter.com/Q6eABPcH49 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 29, 2025

¿Qué dijo el ministro de Defensa por la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño?

El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño murió tras un asalto ocurrido en una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa (Bucaramanga), el pasado sábado 29 de noviembre. Durante el hecho se presentó una balacera entre las autoridades y un grupo de ladrones que intentaba cometer el hurto, situación en la que el uniformado perdió la vida mientras atendía la emergencia.

(Vea también: “Una verdad que no se cuenta”: habló exmilitar sobre subteniente asesinada en Cantón Norte)

Ante lo sucedido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la labor del miembro de la Policía y a las circunstancias en las que falleció. El funcionario destacó el trabajo que adelantaba Leal Briceño y envió un mensaje a la institución y a sus familiares, en medio de los actos de reconocimiento al intendente jefe.

Durante su declaración, Sánchez dejó una reflexión sobre el servicio que prestó el uniformado a la ciudadanía: “Que su sacrificio no haya sido en vano, seamos dignos de seguir empleando todo lo que el Creador nos ha dado para darle a nuestro prójimo lo mejor. A veces lo difícil o lo duro no es morir, sino no haber vivido. Y creo que nuestro intendente jefe Leal vivió mucho. Es más, irradió vida a muchos colombianos, que tal vez nunca le darán las gracias”.