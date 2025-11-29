Los primeros reportes sobre la balacera que estremeció este sábado al centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, permiten reconstruir un escenario cargado de tensión y violencia.

(Vea también: [Video] Balacera causó pánico en reconocido centro comercial: esto se sabe hasta el momento)

Según La Vanguardia, dos mujeres y tres hombres ingresaron armados al establecimiento con un objetivo claro: robar una joyería ubicada en el cuarto piso. Su presencia no pasó desapercibida y segundos después desató un tiroteo que hizo colapsar la normalidad del lugar.

El ataque habría iniciado cerca de las 2:00 p. m., cuando se escucharon las primeras detonaciones. Testigos relataron que el ruido de los disparos se expandió rápidamente por los pasillos, provocando que compradores y empleados corrieran para resguardarse.

Varios de ellos alcanzaron a esconderse dentro de los locales y a bajar rejas en cuestión de segundos. Uno de los presentes, contó que vio a los asaltantes enfrentándose directamente con la Policía dentro del centro comercial, una escena que —según él— se extendió varios minutos.

La confusión fue mayor porque, según otros testigos citados por La Vanguardia, no todos los integrantes de la banda estaban adentro. A las afueras del centro comercial, otros hombres armados esperaban y huyeron, apenas escucharon el intercambio de disparos, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre quienes trataban de salir del edificio.

#LoÚltimo | #Bucaramanga | Evacuaron centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga, por cruce de disparos, al parecer en un intento de robo. #EnDesarrollo pic.twitter.com/BTg2Bt9f2m — La FM (@lafm) November 29, 2025

Reportan fallecidos en tiroteo de centro comercial en Bucaramanga

El balance preliminar entregado por la Policía, según el diario, confirmó que un delincuente fue abatido y que un subintendente de la Sijín murió en medio del enfrentamiento. También se reportaron cinco capturados y la incautación de varias armas de fuego utilizadas durante el asalto.

Las imágenes filtradas en redes sociales muestran el impacto de la balacera: visitantes agazapados detrás de vitrinas, comerciantes encerrados en sus tiendas y el eco de las detonaciones retumbando en los pasillos. En una de las grabaciones aparece la escena más cruda: dos hombres tendidos en el piso, con heridas por arma de fuego visibles mientras otras personas piden ayuda.

