La Fiscalía informó que ya puso en marcha una estrategia especial para enfrentar los delitos electorales de cara a las jornadas previstas para 2026. Según la entidad, mediante la resolución 0047 de febrero se definió el plan de investigación y judicialización para los comicios legislativos del 8 de marzo y la elección presidencial del 31 de mayo.

El plan contempla acciones para identificar y atender hechos delictivos antes, durante y después de las votaciones. La entidad señaló que dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares con alta afluencia de votantes y en zonas donde no haya presencia física institucional. Esta labor, precisó la Fiscalía, se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.

Cuáles son los delitos electorales de cara al 8 de marzo

Los delitos electorales pueden ser cometidos por candidatos, ciudadanos y servidores públicos. Según la Fiscalía, el voto debe ser libre y responsable, y cualquier presión, engaño o maniobra que afecte esa libertad puede acarrear consecuencias penales.

En el caso de los candidatos, la Fiscalía advirtió que incurren en delito si presionan o engañan a los votantes, manipulan electores a favor de una campaña, financian actividades con dineros ilícitos o recursos públicos, o superan los topes permitidos. Estas conductas, indicó la Fiscalía, afectan la transparencia del proceso democrático.

Respecto a los ciudadanos, la Fiscalía señaló que es delito impedir elecciones o escrutinios, trasladar votantes para inscribir su cédula en un lugar distinto a su residencia, suplantar sufragantes, usar documentos falsos, obstaculizar la labor de jurados o amenazar a candidatos. Cada uno de estos comportamientos, insistió la Fiscalía, puede ser objeto de investigación penal.

En cuanto a los servidores públicos, la Fiscalía indicó que cometen delito si presionan votantes, alteran resultados, permiten votos fraudulentos, usan bienes del Estado para proselitismo o entregan recursos públicos a campañas. La entidad recalcó que el deber de neutralidad es clave en época electoral.

Para denunciar, la entidad habilitó un micrositio web con información sobre delitos recurrentes, mapa de riesgo electoral y canales de atención. Además, la Fiscalía recordó que están disponibles la línea gratuita nacional 01 8000 9197 48 y la línea 122. También se puede acudir a la línea de emergencias 123 ante hechos que afecten la convivencia.

