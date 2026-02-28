La más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana anticipa un panorama de baja participación ciudadana en las tres consultas previstas para el próximo 8 de marzo, de acuerdo con los resultados divulgados por la firma.

Según el sondeo, la Gran Consulta por Colombia y la Consulta Frente por la Vida obtendrían cada una un 12 % de participación, mientras que la Consulta de las Soluciones apenas alcanzaría un 1,8 %, lo que refleja un interés limitado del electorado en estos mecanismos internos.

El estudio también proyecta que, en el escenario presidencial, sería inevitable una segunda vuelta entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes se perfilan como los principales contendores en la intención de voto medida por la encuestadora.

De confirmarse esta tendencia en las urnas, el país se encaminaría a una definición en balotaje, en medio de un ambiente marcado por la apatía frente a las consultas y la polarización entre las principales figuras políticas.

