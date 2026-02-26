En el Centro Democrático volvió a tomar fuerza una propuesta que ya había causado polémica: que el expresidente Álvaro Uribe acompañe como fórmula vicepresidencial a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

(Vea también: Uribe lanzó sus cartas y anunció a quién apoyará después del 8 de marzo: es cuestión “de honor”)

La discusión anda activa luego de que la misma Paloma Valencia lo propuso esta semana. En ese escenario, dirigentes del partido plantearon escenarios alternativos en caso de que el exmandatario no acepte o no pueda, jurídicamente, aspirar a la Vicepresidencia en las próximas elecciones.

Propuesta para fórmula vicepresidencial incluye a Tomás y Jerónimo Uribe

De acuerdo con información divulgada por La FM, desde el mismo Centro Democrático se puso sobre la mesa la opción de que Tomás Uribe o Jerónimo Uribe acompañen a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial.

Sebastián López, director del partido en Antioquia, señaló en declaraciones recogidas por ese medio que los hijos del expresidente representan el legado del uribismo y cuentan con la formación necesaria para asumir un rol de esa magnitud. Según explicó, ambos son empresarios con trayectoria que podrían aportar desde el Ejecutivo.

“Si el presidente Uribe no quiere o no puede, ahí están Tomás y Jerónimo, dos exponentes del uribismo que representan completamente el legado del Centro Democrático”.

Les incomoda imaginarlo, pero millones lo respaldan. Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente sería lo mejor para Colombia. Y si no puede estar, ¿por qué no Jerónimo o Tomás Uribe?

El liderazgo también tiene relevo. 🇨🇴 pic.twitter.com/3AW4dOAkva — Sebastián López V. (@sebaslopezv) February 26, 2026

Análisis jurídico y silencio de Uribe

La discusión interna no se limita solo a los nombres. Según se reveló en el espacio Los secretos de Darcy Quinn, dentro del Centro Democrático se estaría evaluando con detenimiento el escenario jurídico que permitiría —o no— una eventual candidatura de Álvaro Uribe a la Vicepresidencia.

Mientras algunos sectores sostienen que el exmandatario no tendría inhabilidades para inscribirse, otros advierten que podría enfrentar restricciones constitucionales para ejercer el cargo.

Por ahora, Álvaro Uribe no se ha pronunciado públicamente sobre estas versiones ni sobre la posibilidad de que sus hijos entren de lleno en la contienda presidencial, un escenario que, de concretarse, seguiría causando debate dentro y fuera del uribismo.

