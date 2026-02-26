Abelardo De la Espriella radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de David Murcia Guzmán, conocido por haber liderado la empresa financiera DMG, luego de declaraciones públicas que, según De la Espriella, lo afectan personalmente y profesionalmente.
De acuerdo con La FM, el motivo de la acción legal está en algunas afirmaciones hechas por Murcia Guzmán en una entrevista reciente, donde habría imputado al candidato delitos como hurto, cohecho, tráfico de influencias y actos de corrupción sin evidencia probatoria. Además, Murcia también levantó una solicitud de queja disciplinaria contra el jurista.
La defensa de De la Espriella señala que estas aseveraciones, difundidas a través de medios y redes sociales, dañan su honra y reputación, por lo que considera necesario que se investiguen penalmente.
En la querella se invocan los artículos del Código Penal colombiano que protegen la dignidad y buena fama de las personas frente a declaraciones públicas que puedan constituir delitos.
Adicionalmente, el equipo jurídico del candidato solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación formal, practique pruebas pertinentes y establezca responsabilidades penales si se encuentra fundamento legal para ello, según recogió el citado medio.
De la Espriella y su equipo han recalcado que considerarán el proceso como un ejercicio legítimo para defender su buen nombre, confiando en que las autoridades competentes evaluarán los hechos con imparcialidad.
