Abelardo De la Espriella radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de David Murcia Guzmán, conocido por haber liderado la empresa financiera DMG, luego de declaraciones públicas que, según De la Espriella, lo afectan personalmente y profesionalmente.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Abelardo de la Espriella en campaña: promesas de transparencia, menos Estado y apuesta por el fracking)

De acuerdo con La FM, el motivo de la acción legal está en algunas afirmaciones hechas por Murcia Guzmán en una entrevista reciente, donde habría imputado al candidato delitos como hurto, cohecho, tráfico de influencias y actos de corrupción sin evidencia probatoria. Además, Murcia también levantó una solicitud de queja disciplinaria contra el jurista.

La defensa de De la Espriella señala que estas aseveraciones, difundidas a través de medios y redes sociales, dañan su honra y reputación, por lo que considera necesario que se investiguen penalmente.

Lee También

En la querella se invocan los artículos del Código Penal colombiano que protegen la dignidad y buena fama de las personas frente a declaraciones públicas que puedan constituir delitos.

Adicionalmente, el equipo jurídico del candidato solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación formal, practique pruebas pertinentes y establezca responsabilidades penales si se encuentra fundamento legal para ello, según recogió el citado medio.

De la Espriella y su equipo han recalcado que considerarán el proceso como un ejercicio legítimo para defender su buen nombre, confiando en que las autoridades competentes evaluarán los hechos con imparcialidad.

¿Qué dijo David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella a Daniel Coronell? En una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, David Murcia Guzmán lanzó fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella, quien en el pasado fue su abogado durante el proceso judicial derivado del escándalo de DMG. Durante la conversación, Murcia aseguró que le entregó cerca de 5.000 millones de pesos por concepto de honorarios profesionales y que ese dinero, según su versión, no fue devuelto ni se vio reflejado en una defensa efectiva. En ese contexto, afirmó que se sintió abandonado en medio de su proceso judicial. Además, sostuvo que en 2008 el abogado le habría solicitado alrededor de 760 millones de pesos para realizar supuestas gestiones ante congresistas, con el propósito de influir en decisiones relacionadas con el caso DMG. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos que hoy son objeto de controversia pública y jurídica. En la entrevista también utilizó calificativos fuertes contra De la Espriella, cuestionando su lealtad profesional y su comportamiento durante el tiempo en que lo representó. Estas declaraciones derivaron en la denuncia presentada posteriormente ante la Fiscalía General de la Nación por parte del hoy candidato presidencial, quien rechaza las acusaciones y sostiene que afectan su buen nombre.

* Pulzo.com se escribe con Z