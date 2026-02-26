Tras meses de incrementos constantes para sanear las finanzas públicas, el bolsillo de los conductores colombianos recibirá un nuevo alivio. Tal como lo anticipó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el Gobierno de Gustavo Petro aplicará una nueva rebaja en el precio de la gasolina que entrará en vigencia a partir del próximo primero de marzo de 2026.

¿Cuánto bajará la gasolina en marzo?

La medida contempla una reducción de 500 pesos, la cual se suma al ajuste del mismo valor realizado en febrero. Con este movimiento, el precio promedio del galón en el país se ubicaría sobre los 15.000 pesos, una cifra inferior a los $15.557 reportados actualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Según fuentes del Ministerio de Hacienda, si las condiciones fiscales lo permiten, la disminución acumulada podría alcanzar los 1.000 pesos en el corto plazo, e incluso se contempla un plan más ambicioso que superaría los $1.600 de rebaja total en los próximos meses.

¿Por qué está bajando el combustible?

El ministro Ávila explicó que este “respiro” financiero es posible gracias al cierre de la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Colombia venía arrastrando una deuda de casi 70 billones de pesos heredada del gobierno anterior por mantener el precio interno muy por debajo del internacional.

“El incremento gradual, junto con la reducción en la tasa de cambio y en el precio internacional, nos permitió cerrar esa brecha y hoy incluso tener un superávit“, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda en entrevista con La FM.

Además del alivio directo al consumidor, el Ejecutivo busca un impacto macroeconómico. Al reducir el valor de la gasolina, se envía un mensaje antiinflacionario que pretende estabilizar los precios de otros productos y servicios que dependen del transporte.

Aunque el subsidio al diésel se mantiene bajo observación, la prioridad actual del Ministerio es consolidar este cronograma de reducciones, siempre y cuando la sostenibilidad de las cuentas públicas lo permita. El análisis técnico final se conocerá en los próximos días para oficializar el decreto.

