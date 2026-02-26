En medio de los movimientos de la economía nacional, Parque Arauco S.A. anunció una actualización de su plan de inversiones, incorporando nuevos proyectos por US$ 277 millones, con lo cual alcanza un total de US$ 1.033 millones. El centro comercial Parque La Colina de Bogotá tiene un protagonismo clave por el cambio que se avecina.

De este monto total de inversiones en proyectos incorporados recientemente y por incorporar en los próximos años, la inversión restante por ejecutar del año 2026 en adelante alcanza los US$ 415 millones, según un comunicado en el que Colombia tuvo un papel clave.

Este plan de inversiones tiene como objetivo potenciar el futuro crecimiento de la compañía y consolidar su liderazgo en el sector inmobiliario de la región. En línea con su estrategia de los últimos años, la compañía continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su

presencia en el mercado de Multifamily en Chile, Perú y Colombia.

Parque Arauco, dueño de varios centros comerciales en el territorio colombiano, anunció la expansión de Parque La Colina, proyecto que mediante una inversión de US$ 81 millones incorporará aproximadamente 20.000 metros cuadrados de ABL.

Esta ampliación contempla el desarrollo de dos nuevos niveles comerciales (pisos 4 y 5) combinando una oferta de ‘retail’ con puntos de encuentro, gastronomía y entretenimiento, cuya inauguración se prevé para el año 2030, fortaleciendo el posicionamiento de este activo icónico.

A los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución (como la torre de oficinas y la torre Multifamily en Parque Arauco Kennedy en Chile, la expansión del centro comercial MegaPlaza Independencia en Perú, y la construcción del proyecto Multifamily Ciudad del Río en Colombia y de Arauco Premium Outlet Buin en Chile) Parque Arauco anuncia otros nuevos proyectos que refuerzan el plan de inversiones.

“En Parque Arauco estamos avanzando en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento, en la que la expansión de nuestros principales centros comerciales cumple un rol fundamental. Esta estrategia de crecimiento, acompañada prudentemente con una propuesta de aumento de capital, reafirma nuestra convicción en el potencial de liderazgo de Parque Arauco en la región. Gracias a una estructura de capital óptima, que equilibra rentabilidad y responsabilidad financiera, buscamos seguir capturando oportunidades estratégicas que generan valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas y las comunidades donde operamos”, afirmó Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, en un comunicado.

Estos son los planes que tiene en Chile, de donde es originaria la empresa:

Adquisición de Arauco Chicureo: ubicado en la comuna de Colina, Santiago, este proyecto de 40.000 metros cuadrados de ABL representa una inversión de US$ 106 millones. Contará con un mix comercial integral encabezado por una tienda de mejoramiento del hogar bajo la marca Homecenter Sodimac y un supermercado Líder, proyectando su apertura para el segundo semestre de 2026.

Adquisición Multifamily San Joaquín: Ubicado en la comuna de San Joaquín, Santiago, consiste en un proyecto residencial de 12 pisos que contará con 271 unidades residenciales, próximo a Av. Vicuña Mackenna y a la estación de Metro Carlos Valdovinos. Con una inversión de US$ 26 millones y aproximadamente 11.000 m² de ABL, se estima su apertura para el primer semestre de 2028.

Ampliación Arauco Premium Outlet Coquimbo: Considera un aumento de 8.500 metros cuadrados de ABL mediante la expansión del outlet actual. La inversión asciende a US$ 17 millones, con fecha estimada de apertura en 2028.

Ampliación Arauco Quilicura – Fase 1: expansión de 2.800 metros cuadrados de ABL en dos pisos comerciales que incluirán 22 locales comerciales, restaurantes y áreas de servicios. Con una inversión de US$ 13 millones, se espera su entrada en operación para 2029.

Por su parte, en Perú el plan gira alrededor de la estrategia de uso mixto con el desarrollo del proyecto Multifamily MegaPlaza Independencia en Lima, el cual será el segundo proyecto de estas características dentro del portafolio de la compañía. Se ubica en el segundo activo más importante de Parque Arauco en la región en ABL después de Parque Arauco Kennedy.

Esta iniciativa contempla una inversión de US$ 34 millones para la construcción de dos torres de 18 pisos con 504 unidades residenciales dentro del recinto del centro comercial, sumando 29.000 metros cuadrados de ABL asociado a esta nueva oferta que se espera inaugurar en 2029.

¿Qué centros comerciales tiene Parque Arauco en Colombia?

En 2026, el portafolio de Parque Arauco en Colombia se compone de centros comerciales y ‘outlets’ que combinan ‘retail’, gastronomía y servicios, enfocándose en las principales áreas metropolitanas para capturar el consumo local.

Parque La Colina (Bogotá): es su activo más icónico en el país. Actualmente atraviesa un proceso de expansión.

es su activo más icónico en el país. Actualmente atraviesa un proceso de expansión. Titán Plaza: tiene una participación importante en este espacio en Bogotá.

tiene una participación importante en este espacio en Bogotá. Parque Caracolí (Bucaramanga/Floridablanca): un centro comercial de uso mixto que integra una torre de oficinas, siendo un referente de moda y entretenimiento en Santander.

un centro comercial de uso mixto que integra una torre de oficinas, siendo un referente de moda y entretenimiento en Santander. Parque Arboleda (Pereira): posicionado como el principal centro comercial del Eje Cafetero, destacando por su oferta de marcas internacionales.

posicionado como el principal centro comercial del Eje Cafetero, destacando por su oferta de marcas internacionales. Parque Alegra (Barranquilla): una de las aperturas más recientes, diseñada para atender el mercado del sur de la ciudad con un enfoque de sostenibilidad.

una de las aperturas más recientes, diseñada para atender el mercado del sur de la ciudad con un enfoque de sostenibilidad. Premium Outlet Arauco (Sopó): ubicado a las afueras de Bogotá, se especializa en marcas de lujo y descuentos permanentes bajo el formato ‘outlet’.

La compañía también avanza en proyectos de vivienda para renta (Multifamily) en Medellín, diversificando su operación más allá del comercio tradicional.

