Después de varias horas de inconvenientes en sus plataformas digitales, Bancolombia comunicó que sus canales ya fueron restablecidos en su totalidad. Los problemas se presentaron durante buena parte del 25 de febrero y se extendieron hasta la mañana de este 26 de febrero de 2026, provocando incertidumbre entre clientes personas y empresas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bancolombia anunció problema en restablecimiento de servicios: “Debemos apagar de nuevo”)

Hacia las 11:30 a. m., la entidad confirmó que sus servicios volvieron a estar disponibles. Esto incluye la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y las plataformas empresariales como Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra. Además, indicó que cajeros automáticos, corresponsales bancarios y oficinas físicas continúan operando en jornada continua.

El banco advirtió que el detalle de algunas transacciones adelantadas en oficinas podría tardar un tiempo en ajustarse dentro de los sistemas, mientras se termina de estabilizar la operación.

Lee También

Ya estamos disponibles para ti Todos nuestros servicios para nuestros clientes personas (App Mi Bancolombia, Sucursal Virtual Personas) y empresariales (Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior App Negocios, Host to Host y Sebra) se… — Bancolombia (@Bancolombia) February 26, 2026

Qué pasará con las personas afectadas de Bancolombia

También señaló que revisará los casos de clientes que hayan resultado afectados y que las compensaciones correspondientes se harán de forma automática, reflejándose como abonos en los próximos días.

Con este anuncio, Bancolombia dio por superada la contingencia tecnológica que mantuvo a sus usuarios con restricciones temporales para acceder a sus productos y hacer movimientos digitales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.