La crisis digital de Bancolombia ha pasado de los códigos técnicos a los micrófonos. Mientras millones de usuarios completan casi una semana lidiando con intermitencias en sus cuentas, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest (matriz del banco), rompió el silencio para cuestionar la ética de su competencia en medio de la contingencia.

En una entrevista concedida a El Tiempo, Mora no ocultó su molestia por la forma en que otras entidades financieras han reaccionado en redes sociales ante la vulnerabilidad de Bancolombia. El directivo calificó de “oportunistas” a quienes han intentado pescar en río revuelto.

“Sorprende la actitud de algunos competidores que, en vez de apoyar la construcción de confianza al sistema, han aprovechado nuestro mal momento”, sentenció Mora. El alto ejecutivo fue enfático al señalar que estas estrategias de marketing digital no son “leales” y que, lejos de ayudar, destruyen la credibilidad de todo el sistema financiero colombiano.

¿Por qué sigue fallando la app?

Para quienes se preguntan por qué el banco “volvió a morir” la noche del miércoles, la explicación radica en un error de su proveedor tecnológico. Según Mora, durante una migración de datos entre Medellín y Bogotá, se presentó una falla en la sincronización de máquinas críticas.

Esto obligó a la entidad a apagar sus canales nuevamente para permitir que los técnicos completaran el proceso de estabilización. A las 6:00 a. m. de este jueves, el banco reportó que el proceso aún no termina, por lo que las plataformas digitales podrían seguir presentando intermitencias.

Parte de tranquilidad: ¿Y la plata?

Ante los rumores de posibles hackeos, Bancolombia fue tajante:

No fue un ciberataque: la falla es netamente técnica y derivada de una modernización.

Dinero a salvo: la información y los recursos de los clientes no han estado en riesgo en ningún momento.

Compensaciones: el banco aseguró que está revisando caso por caso para compensar a los afectados cuando corresponda.

¿Qué sí puede hacer hoy?

Si necesita mover su dinero, estas son las opciones que, según el banco, están operativas bajo medidas de contingencia:

Transferencias: disponibles a cuentas inscritas y no inscritas desde la App.

Retiros: cajeros electrónicos y corresponsales bancarios funcionan.

Compras: pagos con tarjetas débito (físicas/virtuales) y crédito están habilitados.

