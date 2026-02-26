La Superintendencia Financiera de Colombia anunció la habilitación de un nuevo canal de correo electrónico para que los usuarios puedan enviar quejas relacionadas con servicios de Bancolombia, entidad que anunció un nuevo apagón en sus plataforma digitales en la noche del miércoles 25 de febrero.

(Vea también: Bancolombia anunció problema en restablecimiento de servicios: “Debemos apagar de nuevo”)

Esta medida surge en medio de la investigación administrativa que adelanta el organismo de control tras la caída masiva de la plataforma digital del banco, que dejó a usuarios sin acceso a transferencias, pagos y otros productos durante varios días.

De acuerdo con declaraciones del superintendente, César Ferrar, citadas por Semana, se presentaron más de 7.000 reclamaciones en apenas dos jornadas, lo que motivó la apertura del proceso de supervisión.

Nuevo correo para recibir reclamos de usuarios

El regulador financiero explicó que el objetivo del nuevo buzón, continbancolombia@superfinanciera.gov.co, es centralizar las inconformidades de los consumidores y facilitar la atención prioritaria de los casos relacionados con la contingencia. A través de este mecanismo, los clientes podrán reportar problemas como:

Fallas en transacciones digitales

Dificultades para acceder a cuentas o aplicaciones

Inconvenientes con pagos, transferencias o productos financieros

Problemas en la atención al usuario

La entidad recordó que las quejas recibidas permiten ejercer funciones de vigilancia y control, además de exigir respuestas oportunas a la entidad financiera involucrada.

Información importante para los clientes Bancolombia. pic.twitter.com/M0ook6ZKxo — Superfinanciera (@SFCsupervisor) February 26, 2026

Investigación tras la caída de la plataformas digitales de Bancolombia

Por otra parte, en las últimas horas, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la apertura de una investigación administrativa contra Bancolombia luego de las fallas masivas que afectaron sus canales digitales y transaccionales durante varios días, situación que provocó miles de reclamaciones de usuarios en todo el país.

El objetivo principal consiste en establecer qué originó las fallas, evaluar si las soluciones aplicadas por la entidad financiera resultaron suficientes y determinar si existe riesgo de que se repitan episodios similares en el futuro.

Aunque el proceso continúa en curso y no se conocen aún posibles sanciones, la Superintendencia señaló que mantendrá el seguimiento para verificar el restablecimiento completo de la operación y el cumplimiento de las obligaciones de protección al consumidor financiero.

Otras formas de presentar la queja contra Bancolombia

La Superintendencia indicó que, además del nuevo correo, los ciudadanos también pueden acudir a:

El formulario oficial disponible en su portal web

Los canales de atención del propio banco

El Defensor del Consumidor Financiero

La recomendación principal consiste en adjuntar soportes, fechas, valores de transacciones y una descripción clara de los hechos, con el fin de agilizar la revisión del caso.

