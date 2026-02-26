El Banco Agrario de Colombia mantiene para 2026 su oferta de crédito digital de libre inversión, un producto dirigido a personas naturales que permite tramitar la solicitud de manera virtual y recibir el dinero directamente en una cuenta de la entidad en pocos minutos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Sigue a PULZO en Discover

Vea también: Icetex y Banco Agrario se unen para abrir caminos educativos y financieros a miles de jóvenes colombianos)

La línea de financiamiento está disponible tanto para clientes actuales como para nuevos usuarios, y busca facilitar el acceso a recursos sin necesidad de trámites presenciales ni entrega de documentos físicos adicionales, más allá de la cédula de ciudadanía.

Según la información publicada por la entidad en su portal oficial, la tasa actual para este producto es del 24,39 % E.A. Este porcentaje refleja el costo financiero total del préstamo en un periodo de un año, incluyendo el efecto de la capitalización de intereses, por lo que puede variar según el perfil del cliente, el monto solicitado y el plazo seleccionado.

Lee También

Cuáles son los requisitos para acceder al crédito digital del Banco Agrario

Entre las condiciones exigidas por la entidad financiera se encuentran:

Actualización de datos (menor a tres años)) para el caso de clientes activos del banco.

E dad entre 22 y 70 años

Ingresos mensuales desde 1,5 salarios mínimos

Cédula de ciudadanía

Tener empleo o pensión

Contar con una año de antigüedad laboral (para empleados)

Para esta modalidad el banco ofrece montos que van aproximadamente desde 1 hasta 11 salarios mínimos ($ 19.259.955) con plazos de pago que pueden oscilar entre 6 y 60 meses, dependiendo del perfil del solicitante y la evaluación crediticia interna.

Beneficios y características del préstamo digital

Uno de los principales atractivos del producto radica en que todo el proceso —solicitud, estudio, aprobación y desembolso— se desarrolla de forma virtual. Además, el estudio de crédito no tiene costo, no se exige codeudor y el préstamo incluye un seguro de vida deudor, que cubre situaciones como fallecimiento o incapacidad total permanente.

Los pagos se pueden efectuar mediante diferentes canales, como la aplicación móvil, la banca virtual, oficinas físicas o plataformas electrónicas, y existe la posibilidad de adelantar abonos extraordinarios para reducir el saldo pendiente. La entidad también aclara que cada persona solo puede tener un crédito digital activo al mismo tiempo.

Cómo solicitar el crédito digital del Banco Agrario: paso a paso

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial del banco, diligenciar el formulario en línea y completar un proceso de validación de identidad que incluye códigos de seguridad y verificación biométrica facial. Posteriormente, se debe registrar la información financiera, aceptar las condiciones y confirmar la solicitud.

Entrar al portal oficial del banco y dirigirse a la sección Productos Digitales , luego elegir la opción Crédito Digital Libre Inversión .

Completar el formulario de solicitud con los datos personales requeridos.

con los datos personales requeridos. Confirmar la identidad mediante un código OTP que llega al correo electrónico o al teléfono celular.

que llega al correo electrónico o al teléfono celular. Pasar por el proceso de verificación biométrica facial (Face ID).

(Face ID). Capturar imágenes de la cédula de ciudadanía por ambos lados, procurando buena iluminación y nitidez.

por ambos lados, procurando buena iluminación y nitidez. Registrar la información financiera solicitada por la plataforma.

solicitada por la plataforma. Aceptar los términos y condiciones del producto.

Si el usuario no posee una cuenta activa en la entidad, durante el mismo procedimiento puede autorizar la apertura de una cuenta de ahorro digital para recibir el desembolso.

El banco recomienda gestionar el crédito únicamente por canales oficiales, evitar intermediarios y suministrar datos verídicos para prevenir fraudes o demoras en la aprobación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.