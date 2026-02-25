Un nuevo borrador de decreto del Ministerio del Trabajo ha encendido las alarmas en el sector financiero y pensional del país. El documento busca reglamentar cómo se moverá la plata de los más de 119.000 colombianos que ya aprovecharon la “ventana de traslado” para saltar del régimen privado al público, según confirmó Blu Radio.

Lo que propone el MinTrabajo es que las AFP giren a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en las cuentas individuales. Esto no es solo el capital que el trabajador ahorró mes a mes, sino también los rendimientos financieros generados durante años, de acuerdo con la emisora.

La controversia radica en que, según el artículo 76 de la Reforma Pensional (que está bajo la lupa de la Corte), se entendía que los fondos privados seguirían administrando ese ahorro hasta que la persona se pensionara. Sin embargo, este decreto cambiaría la jugada: la orden es consignar la plata ya.

Aunque el decreto está en etapa de comentarios, el movimiento de dinero sería masivo. Según datos del propio Ministerio. En 2023, los traslados sumaron 12,9 billones de pesos; y en 2024, la cifra subió a 15,3 billones. Con esta nueva regla, el monto que saldría de las AFP hacia Colpensiones podría superar los 20 billones de pesos.

Expertos y periodistas económicos, como Víctor Grosso, de Blu Radio, advierten que este decreto podría estar yendo más allá de lo que aprobó el Congreso. El debate es si un simple decreto puede obligar a transferir ese ‘stock’ de ahorro de manera inmediata, modificando lo que dice la ley original.

Por ahora, la reforma pensional sigue suspendida parcialmente por la Corte Constitucional, pero la “ventana de traslados” para quienes están a menos de 10 años de jubilarse sigue abierta, y es ahí donde este decreto entraría a morder con fuerza.

