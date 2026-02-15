La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,78 % ha producido un sismo de dudas entre los colombianos. Ante la incertidumbre, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, explicó en entrevista con revista Semana cómo se manejará la situación para los más de 1,1 millones de pensionados que reciben el mínimo en el país.

Sigue a PULZO en Discover

Dussán fue enfático: el pago de las mesadas está totalmente garantizado, pero la entidad está a la espera de un nuevo decreto del Gobierno Nacional para ajustar los valores a la ley.

¿Le pueden bajar la pensión que ya recibió?

Una de las mayores preocupaciones es si los pensionados deberán devolver dinero o si les recortarán el pago del próximo mes. Al respecto, Dussán aclaró:

El impacto en las cifras: más pensionados con el mínimo

Dussán reveló datos clave sobre cómo el aumento del 23 % cambió el panorama de la entidad. Antes del decreto, un total de 1.029.209 personas cobraban el mínimo. Con el alza, esa cifra saltó a 1.138.378 pensionados.

Esto significa que miles de personas que antes ganaban un poco más del mínimo, pasaron a formar parte del grupo de la mesada básica tras el ajuste.

¿Qué sigue ahora para los jubilados?

El presidente de la administradora de pensiones dejó claro que la entidad no tiene injerencia en si el nuevo decreto mantendrá o no el mismo porcentaje de aumento. “Nuestra responsabilidad es ajustar los procesos operativos a las normas que se vayan expidiendo”, señaló.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.