Trabajadores en misión de Colpensiones salieron a las calles en una movilización pacífica denominada “marcha del silencio”, una convocatoria simbólica que buscó visibilizar la importancia del trabajo digno y el respeto por quienes cumplen funciones misionales dentro de la entidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aviso de fechas para recibir pensión en 2026 con Colpensiones, Porvenir y más: calendario de pagos)

La jornada se caracterizó por la ausencia de consignas, el uso de flores blancas y un mensaje centrado en la dignidad laboral.

La movilización, inspirada en la histórica Marcha del Silencio liderada por Jorge Eliécer Gaitán, tuvo como propósito alzar la voz sin recurrir a confrontaciones. Desde la entidad explicaron que la manifestación pretendió enviar un mensaje claro: el trabajo digno también construye paz y fortalece las instituciones públicas cuando se basa en el respeto y la estabilidad laboral.

Lee También

En el marco del Decreto 0076 de 2026, que permitiría la formalización de más de 600 trabajadores en misión, los participantes caminaron para pedir igualdad de condiciones y reconocimiento a una labor que, según la entidad, ha sostenido por años el funcionamiento misional de la entidad. Desde Colpensiones señalaron que esta medida representa una oportunidad histórica para avanzar hacia condiciones laborales más justas.

Lee También

Durante la jornada, los trabajadores también expresaron su reconocimiento al liderazgo del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y al respaldo del presidente Gustavo Petro. Desde la entidad destacaron que este acompañamiento institucional refuerza la intención de avanzar hacia un modelo laboral más equitativo dentro del sistema pensional colombiano.

La movilización incluyó además un llamado respetuoso al sindicato Sintracolpen, en el que los trabajadores en misión pidieron dejar atrás los conflictos y promover el diálogo. En ese mensaje, resaltaron la importancia de la unión, la reconciliación y el respeto mutuo entre quienes hacen parte de la entidad, sin distinciones de vinculación laboral.

Desde Colpensiones enfatizaron que la ampliación de la planta no implica división interna, sino que abre oportunidades para cientos de familias colombianas. Para la entidad, este paso puede fortalecer el servicio público y garantizar mejores condiciones para quienes cumplen funciones clave en la atención a los ciudadanos.

(Lea también: Importante auxilio de Colpensiones tendría drástico cambio para este 2026)

El mensaje final reiteró que todos los trabajadores merecen una vida y un trabajo decente, principio que, desde la entidad, consideran fundamental para la construcción de una sociedad más justa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.