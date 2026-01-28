El vuelo NSE-8849, de matrícula Hk-4709, por el que el país estaba expectante ante su desaparición este miércoles 28 de enero, fue hallado sin dejar sobrevivientes, señaló la frecuencia radial.

El accidente ocurrió cerca del municipio de Ocaña, donde se suponía que el avión iba a aterrizar este miércoles a las 12:05 del mediodía.

Las autoridades en el puesto de mando unificado señalaron que lamentablemente, hasta el momento, no hay sobrevivientes, incluyendo a Diógenes Quintero, congresista que buscaba su reelección, y Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz.

¿Qué pasó con avión de Satena en Norte de Santader?

El avión, un Beechcraft 1900 identificado con la matrícula HK-4709, adelantaba el trayecto Cúcuta–Ocaña cuando se perdió el contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m., apenas minutos después de su despegue.

Ante la pérdida de comunicación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en medio de las complejas condiciones geográficas de una zona montañosa ubicada en el corredor del Catatumbo.

De acuerdo con la información inicial suministrada por Satena, en la aeronave se movilizaban 13 pasajeros y dos tripulantes. Más adelante, mientras se intensificaban las labores de rastreo, la aerolínea confirmó que el avión agotó su tiempo de autonomía de vuelo hacia las 2:00 de la tarde y que la baliza de emergencia no se activó, factores que dificultaron su localización.

Horas después, los equipos de búsqueda lograron ubicar los restos del avión en la zona de Curasica. Desde el PMU se confirmó la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo.

