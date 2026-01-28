Sigue la incertidumbre por la avioneta de Satena que fue reportada como desaparecida con 13 pasajeros a bordo este miércoles 28 de enero. Uno de ellos era Diógenes Quintero, actual congresista que busca su reelección por el Partido de la U.

La aeronave cubría un vuelo entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander, cuando las torres de control le perdieron el rastro. Quintero está en plena campaña electoral para seguir en el periodo 2026-2030 en la Cámara de Representantes, por lo que se encontraba en su departamento de origen.

¿Quién es Diógenes Quintero, congresista que desapareció en vuelo de Satena?

El representante a la Cámara es abogado de profesión, egresado de la Universidad Libre de Cúcuta y con especialización en Derecho Administrativo. Tiene 36 años y llegó al Capitolio por primera vez en las elecciones de 2022 a través de las curules de paz por el movimiento Asofadhaca, originario de Hacarí, el municipio en el cual nació.

Actualmente busca su reelección en la Cámara de Representantes, pero esta vez por la lista de Norte de Santander del Partido de la U, con el número 101. Su campaña se ha centrado en las problemáticas del conflicto armado en el Catatumbo, donde ha recogido testimonios de jóvenes que quieren salir adelante pese al hostigamiento de grupos armados.

También fue personero municipal en Hacarí entre 2012 y 2019, lo que le valió para escalar al puesto de defensor del Pueblo de Norte de Santander. Estuvo en dicho cargo desde 2019 hasta 2021.

¿Qué se sabe del vuelo de Satena que desapareció en Norte de Santander?

La aerolínea del Gobierno confirmó que la avioneta dejó de comunicarse antes del mediodía, exactamente a las 11:54, luego de haber despegado de Cúcuta 12 minutos antes de la situación adversa. Sumado a ello, tenía previsto su aterrizaje sobre las 12:05 p. m.

Además del representante Quintero, en la aeronave iba a bordo Carlos Salazar, candidato a la curul de paz. Por la emergencia, Satena canceló algunos vuelos en Norte de Santander.

