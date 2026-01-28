La tragedia aérea en Norte de Santander quedó confirmada en la tarde de este miércoles, luego de que las autoridades del Puesto de Mando Unificado (PMU) informaran que la aeronave de Satena fue hallada siniestrada en el sector de Curasica, zona rural del municipio de La Playa de Belén.
La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando perdió comunicación con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana, apenas 12 minutos después de haber despegado. Desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, teniendo en cuenta que el avión volaba sobre una región montañosa y de difícil acceso, en pleno corredor del Catatumbo.
Según los primeros comunicados de Satena, a bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. Horas más tarde, y mientras avanzaban las labores de rastreo aéreo, la aerolínea confirmó que la aeronave agotó su autonomía de vuelo sobre las 2:00 de la tarde y que la baliza de emergencia nunca se activó, lo que complicó la ubicación del siniestro.
Finalmente, unidades de búsqueda lograron dar con los restos del avión en el sector de Curasica. Desde el PMU se confirmó que el impacto fue fatal para todos los ocupantes, descartando cualquier posibilidad de supervivencia.
En el avión viajaban:
- Natalia Cristina Acosta Salcedo
- María Torcoroma Álvarez Barbosa
- Maira Alejandra Avendaño Rincón
- María del Carmen Díaz Rodríguez
- Anirley Julio Osorio
- Juan David Pacheco Mejía
- Karen Liliana Parales Vera
- Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón
- Diógenes Quintero
- Anayisel Quintero
- Gineth Rincón
- Carlos Salcedo
- Maira Alejandra Sánchez Criado
Quién es Diógenes Quintero, congresista que murió en accidente
El representante a la Cámara Diógenes Quintero es abogado de profesión, egresado de la Universidad Libre de Cúcuta y con especialización en Derecho Administrativo.
Tiene 36 años y llegó al Congreso por primera vez en las elecciones de 2022 a través de las curules de paz por el movimiento Asofadhaca, originario de Hacarí, el municipio en el cual nació.
Actualmente buscaba su reelección en la Cámara de Representantes, pero esta vez por la lista de Norte de Santander del Partido de la U, con el número 101. Su campaña se centró en las problemáticas del conflicto armado en el Catatumbo.
Tras el hallazgo, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana iniciaron las labores de aseguramiento de la zona y los procedimientos técnicos correspondientes para la investigación de las causas del accidente, mientras equipos de rescate trabajan en la recuperación de los cuerpos, una tarea compleja debido a las condiciones geográficas del lugar.
