Desde finales de 2025, el Gobierno Nacional puso en marcha una de las modificaciones más significativas en la historia reciente de la Fuerza Pública: los soldados de menor rango comenzaron a recibir un salario mínimo mensual como parte de una política de mejora en sus condiciones económicas y sociales.

La decisión representa un punto de quiebre frente a lo que ocurría en años anteriores. De acuerdo con los registros históricos, incluso en 2002 los soldados recibían ingresos inferiores a los 150.000 pesos, una cifra que durante años fue objeto de críticas por no corresponder al nivel de exigencia y riesgo que implica el servicio militar.

Cuál es el nuevo salario de un soldado en Colombia

Con el nuevo esquema, a partir del primero de febrero los colombianos interesados en prestar servicio pueden acercarse al distrito militar más cercano para acceder a una remuneración mensual superior a los $ 1.750.905, además de otros beneficios complementarios.

Entre ellos se incluyen servicios médicos, procesos de formación académica y la posibilidad de acceder a matrícula cero para quienes decidan avanzar en su carrera militar como oficiales o suboficiales.

Video de soldados reaccionando a nuevo salario

El anuncio tuvo un fuerte impacto en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que varios soldados expresan su emoción tras recibir el pago. En las imágenes se observa a los uniformados mostrando el saldo consignado en sus cuentas bancarias y celebrando lo que consideran un reconocimiento histórico a su labor.

Esta es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Ser soldado en este país era sinónimo de exponer tu vida mientras eras humillado, y te ponían a mamar hambre, y todo eso, trabajando gratis o por una miseria de salario. Tuvo que llegar el presidente @petrogustavo para… pic.twitter.com/ckwr8BEq61 — Físico Impuro (@FisicoImpuro) January 27, 2026

Uno de los momentos más comentados del video fue cuando uno de los soldados, visiblemente emocionado, gritó frente a la cámara “te amo, Petro”, en referencia al presidente Gustavo Petro, mientras otros compañeros celebraban el ingreso del salario mínimo vigente, al que calificaron como un alivio económico y una señal de dignificación del servicio militar.

