El Gobierno Nacional aclaró que la expedición del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 no afecta derechos adquiridos y tiene como único propósito eliminar, a partir del 20 de julio de 2026, la prima especial de servicios que reciben los miembros del Congreso de la República.

Según lo expuesto por el Ejecutivo, la norma deja sin efectos el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, que establecía ese reconocimiento económico para senadores y representantes a la Cámara. La decisión se adoptó en el marco de una reorientación del gasto público, motivada por la actual realidad económica del país.

Qué pasará con el salario de los congresistas en Colombia

El Gobierno precisó que la medida implicará una reducción en la asignación salarial de los congresistas que sean elegidos para los periodos posteriores al actual, en concordancia con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política de Colombia.

Comunicado del Gobierno Nacional a la opinión pública. Ref:

Prima especial de servicios para miembros del Congreso de la República. pic.twitter.com/n9t73DORx6 — MinHacienda (@MinHacienda) January 24, 2026

En el documento oficial se enfatiza que el alcance del decreto se limita exclusivamente a los integrantes del Congreso de la República a partir de la fecha señalada y que, en caso de presentarse interpretaciones sobre posibles afectaciones a otros servidores públicos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier impacto.

Finalmente, el Ejecutivo subrayó que el decreto fue expedido respetando los principios que rigen el sistema salarial colombiano, en especial el respeto por los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado.

