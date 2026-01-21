En medio de las controversias por dinero en Colombia, entre las que está la eliminación de un pago millonario en el Congreso, surgió una inesperada revelación que se hizo pública.

Sigue a PULZO en Discover

La periodista de Noticias RCN Maritza Aristizábal sorprendió al exponer desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) cómo es el desprendible de nómina de un congresista.

Lo llamativo de la imagen es que permite conocer al detalle cuáles son las diferentes cifras entre asignación salarial y gastos de representación, entre otros, que reciben los denominados ‘Padres de la patria’.

Esta es la imagen de la mencionada cuenta que sirve para conocer al detalle algunos de los pagos que tienen en el Congreso actualmente, en medio de la determinación de eliminar la prima de servicios especiales.

Lee También

#HagamosCuentas Si a los congresistas les quitan la prima especial de servicios, lo que recibirían mensual (con los otros descuentos) sería menos de 14 millones de pesos de sueldo. Este es el desprendible de nómina de un senador.

¿Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/igwDLTRDx8 — Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) January 21, 2026

De hecho, con lo que es posible observar en la planilla que salió a la luz pública, la asignación salarial de los congresistas está sobre 12 millones de pesos, mientras que los gastos de representación oscilan los 22 millones de pesos.

En la actualidad, los 302 miembros del Congreso (senadores y representantes a la Cámara) reciben la prima de servicios, con lo que el salario mensual llega a cerca de 52 millones de pesos.

Sin embargo, parece pertinente aclarar que el mencionado cambio se ejecutará solamente a partir del 20 de julio de 2026 luego de las elecciones de marzo, por lo que los que ganen en las urnas no tendrán la mencionada prestación.

Los cálculos oficiales indican que el gasto mensual total por la prima especial de servicios está alrededor de los 3.322 millones de pesos.

¿Cómo queda el salario de los congresistas sin la prima especial de servicios?

Es importante explicar que el salario de los congresistas sin la prima quedaría alrededor de los 35 millones y con descuentos quedará sobre 22 millones de pesos, pues detrás hay algunos puntos que resulta oportuno explicar.

“Si a los congresistas les quitan la prima especial de servicios, lo que recibirían mensual (con los otros descuentos) sería menos de 14 millones de pesos de sueldo. Este es el desprendible de nómina de un senador. ¿Ustedes qué opinan?”, escribió la periodista de Noticias RCN.

La afirmación de la comunicadora surgió ya que de acuerdo con lo que se observa en el desprendible hay un descuento de cerca de 20 millones de pesos, lo que desembocó en la operación matemática hecha para el caso.

No obstante, varias de las personas que le respondieron a Maritza Aristizábal en esa publicación le hicieron una aclaración sobre la manera en la que se llevaría a cabo dicha operación para explicar el salario neto después de los descuentos.

En ese sentido, ya que la retención de la fuente baja de la misma manera en la que la cifra anterior se reduce, el cálculo final luego de que se aplica ese ítem lleva a que el salario neto de los congresistas estará sobre 22 millones de pesos.

Por ahora, el debate sigue abierto después de que se divulgó el desprendible de nómina de los congresistas, después de la medida que decretó el presidente Gustavo Petro para la próxima legislatura.

Incluso, algunos en el Congreso lo calificaron de castigo político por parte del mandatario, lo que deja en evidencia la notable molestia que existe alrededor de una determinación que sigue en la mira de la opinión pública por las incidencias que hay detrás para la economía colombiana en los próximos años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.