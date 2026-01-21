Los movimientos en el precio del dólar en Colombia y más son parte del contexto de las finanzas personales de miles de personas, que también andan muy pendientes de los costos en el transporte público.

Lo cierto es que las tarifas de las carreras mínimas de taxi varían considerablemente de una ciudad a otra a nivel nacional y, en 2026, cada municipio define sus propias cifras con base en estudios técnicos, sin un valor nacional unificado. Los reportes disponibles muestran un contraste considerable en varias de las principales capitales del país.

¿Cuál es la carrera mínima más baja de Colombia en 2026?

Tunja tiene la carrera mínima de taxi más baja de Colombia, pues es de 5.800 pesos, incluyendo un banderazo de 2.900 o 3.100 pesos y una tarifa de espera de 74 pesos cada 30 segundos, con lo que es la

Cabe remarcar que la tarifa puede llegar hasta los 6.300 pesos, con un banderazo de 4.100 pesos y un recargo por servicio puerta a puerta de 1.800 pesos, según se reporta en distintos medios como El Tiempo, Caracol Radio y El País de Cali.

En el área metropolitana de Bucaramanga, que comprende las ciudades de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca, la carrera mínima se sitúa en los 9.100 pesos, con un recargo nocturno de 10.200 pesos y una tarifa aeroportuaria de 21.000 pesos.

Cali presenta tarifas un poco más bajas para el servicio mínimo de taxi, con una tarifa de 7.100 pesos, un banderazo de 3.700 pesos, un cobro por unidad de 150 pesos cada 80 metros, y un recargo nocturno, vigente desde las 7 p.m. hasta las 6 a.m., de 1.800 pesos.

Por su parte, en Medellín se establece una tarifa mínima de 8.200 pesos, con un banderazo de 3.500 pesos, una tarifa por kilómetro de 1.700 pesos y una tarifa específica para viajes al aeropuerto de 120.000 pesos.

Finalmente, en Ibagué y Armenia, la carrera mínima de taxi tiene un valor de 6.600 pesos, una cantidad que incluye distintos recargos dependiendo del día de la semana y el horario en el que se preste el servicio.

Estas diferencias de precio entre las diversas ciudades colombianas ponen en evidencia la variedad de factores económicos y logísticos que deben considerarse al establecer las tarifas mínimas de taxi.

¿Cuál es la tarifa de la mínima de taxis en Bogotá en 2026?

Al 21 de enero de este año, no se ha determinado la tarifa mínima de taxis en Bogotá de 2026 debido a que la Secretaría Distrital de Movilidad aún no ha expedido el decreto oficial que fija los precios para el presente año.

Este retraso administrativo es normal, ya que la entidad debe ejecutar primero un estudio técnico de costos que analice variables económicas actualizadas, como el precio de los combustibles, el incremento del salario mínimo y la inflación del año anterior. Sin este documento legal firmado por el alcalde, los conductores no pueden actualizar sus taxímetros ni aplicar nuevos cobros a los usuarios.

Otro factor determinante es la compleja negociación con los gremios de taxistas, quienes exigen ajustes que compensen el alza en los costos operativos y la competencia con plataformas digitales.

El proceso de concertación suele extenderse durante las primeras semanas de enero, mientras se evalúan los componentes de la canasta del transporte. Hasta que el decreto no sea publicado en el Registro Distrital, la tarifa vigente sigue siendo la establecida en el periodo anterior, lo que genera confusión entre ciudadanos y transportadores sobre el valor real que se debe pagar por el servicio básico.

¿Por qué las tarifas de taxi varían entre las ciudades de Colombia?

La variación en las tarifas del servicio de taxi en Colombia responde a un modelo de descentralización administrativa donde cada municipio tiene la potestad de regular sus propios costos.

Según el Ministerio de Transporte, aunque existe un marco nacional de referencia, son las secretarías de movilidad locales las que determinan los precios basándose en estudios de costos operativos específicos de cada región.

Factores como el precio local de los combustibles, el costo de los repuestos y los salarios mínimos legales vigentes influyen directamente en la estructura de la tarifa técnica que se cobra al usuario final.

La geografía y el tamaño de las urbes también juegan un papel determinante en esta disparidad de precios. En ciudades de gran extensión y alta densidad vehicular como Bogotá o Medellín, las tarifas incluyen recargos por congestión, nocturnidad o servicios hacia terminales de transporte y aeropuertos.

Además, la implementación de tecnologías como taxímetros digitales o aplicaciones oficiales en algunas capitales ha generado una diferencia notable frente a municipios más pequeños, donde el cobro se ejecuta mediante una tarifa fija preestablecida por zonas, sin necesidad de dispositivos de medición de tiempo y distancia.

Las condiciones socioeconómicas de cada territorio y los acuerdos con los gremios locales de transportadores terminan de ajustar los valores finales. Mientras que en la costa Caribe los costos pueden verse afectados por el uso intensivo de aire acondicionado, en el interior del país los factores de mantenimiento mecánico por topografía son más relevantes.

