Dos ciudadanos extranjeros señalados de integrar redes internacionales de narcotráfico fueron entregados por las autoridades colombianas a la justicia de Italia y Turquía, en un procedimiento adelantado en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que coordinó la entrega de los dos hombres solicitados por autoridades judiciales extranjeras por presuntos vínculos con estructuras transnacionales de tráfico de drogas.

Italiano requerido por tribunal de Milán

Uno de los extraditados es Emanuele Gregorini, ciudadano italiano conocido con el alias de ‘Dollarino’, quien fue entregado a funcionarios de Interpol Italia para comparecer ante el Tribunal de Milán.

Según las investigaciones, Gregorini sería una figura clave dentro de la denominada Santa Alianza, un entramado que, de acuerdo con las autoridades, articula intereses de organizaciones como la Camorra, la Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta para ampliar sus operaciones en América.

El director de Investigación Criminal e Interpol|, Elver Vicente Alfonso Sanabria, señaló que el extranjero tenía la misión de reorganizar rutas de salida de cocaína desde Suramérica y establecer alianzas con estructuras armadas en Colombia, entre ellas el Ejército Gaitanista de Colombia y Los Costeños.

Las autoridades indicaron que su actividad se concentraba en zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico como Valle del Cauca, Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con las pesquisas, el ciudadano italiano empleaba métodos tecnológicos para ocultar cargamentos de droga. Entre ellos se identificó el uso de impresión 3D para replicar precintos de seguridad de contenedores, que eran abiertos para introducir cocaína y luego restaurados para evitar que la manipulación fuera detectada.

También habría utilizado contenedores térmicos y logística especializada para mover la droga con menor riesgo de inspección durante los procesos de exportación.

Turco señalado de dirigir red de “mulas”

En el mismo operativo, las autoridades colombianas entregaron a Turquía al ciudadano Ferudun Muldur, requerido por autoridades judiciales de Estambul.

Según la investigación, Muldur es señalado de dirigir una red de tráfico de estupefacientes que operaba desde Brasil, utilizando el método de correos humanos o “mulas” para transportar droga hacia mercados del continente euroasiático.

