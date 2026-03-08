Con la ‘Gran Consulta’ de este 8 de marzo, el nombre de José Amiro Gnecco ha cobrado relevancia entre los electores. El médico oftalmólogo es el esposo de la hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, con quien contrajo matrimonio hace 23 años en la ciudad de Bogotá.

Gnecco Martínez, quien tiene aproximadamente 50 años, es hermano del senador José Alfredo Gnecco. Su trayectoria profesional se ha centrado en la medicina, tras graduarse de la Universidad Javeriana y especializarse en oftalmología. Sin embargo, su vida estuvo marcada por un hecho violento en 2002, cuando realizaba su residencia en el Hospital La Samaritana.

En octubre de aquel año, el médico fue víctima de un secuestro ejecutado por un grupo armado mientras ingresaba a su lugar de trabajo. Aunque inicialmente el hecho se atribuyó a las Farc y la familia Gnecco debió vender propiedades para costear su liberación, la autoría del crimen se mantuvo rodeada de misterio, sugiriendo incluso posibles retaliaciones políticas contra su padre, Lucas Gnecco.

La pareja se conoció en 2008, seis años después de que el especialista recuperara su libertad. Hoy, José Amiro mantiene un perfil bajo mientras su esposa compite en la coalición la ‘Gran Consulta’ para definir quién será el candidato que llegue a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

¿Quién fue el primer esposo de Vicky Dávila?

En medio del revuelo político por su precandidatura presidencial, se han revivido detalles de la vida personal de Vicky Dávila, incluyendo la historia de su primer matrimonio con el también periodista Juan Carlos Ruiz.

La pareja contrajo nupcias en el año 2000. En ese entonces, ambos compartían su pasión por el oficio en el Canal RCN, medio donde consolidaron su relación y del cual nació su primer hijo, Simón. Sin embargo, la historia dio un giro trágico poco tiempo después debido a complicaciones de salud de Ruiz.

Según ha relatado la propia comunicadora en diversas entrevistas, su esposo padecía una malformación arteriovenosa de grado cuatro. Tras someterse a una cirugía para tratar esta condición, el cuadro clínico se complicó, provocando su fallecimiento a la temprana edad de 30 años. Este suceso marcó un punto de inflexión en la vida de Dávila, quien enfrentó la viudez mientras sacaba adelante a su primogénito.

