La Registraduría dio un parte de tranquilidad para las elecciones del 8 de marzo de 2026, jornada que Pulzo sigue de primera mano para conocer cómo queda el Congreso y los candidatos a la presidencia de Colombia.

Así van las incidencias de la jornada que se lleva a cabo a nivel nacional desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con lo que se marca un primer paso clave para este año.

Elecciones del 8 de marzo en vivo

8:45 a.m 2026-03-08T08:45:55-05:00 ID: xoaqi Despliegue de seguridad para las elecciones Miles de uniformados están en los diferentes puntos de votación en Colombia

8:02 a.m2026-03-08T08:02:31-05:00 ID: zdllg Discurso de presidente Petro y se abren las urnas El mandatario exaltó que es una jornada relativamente pacífica y las personas ingresan par votar en Colombia.

7:44 a.m2026-03-08T07:44:59-05:00 ID: dcyqb Largas filas antes de que abran las urmas Ciudades como Barranquilla y Bogotá tienen una notable afluencia de personas listas para ejercer su voto.

7:33 a.m2026-03-08T07:33:06-05:00 ID: wejmv Cambios en movilidad en Bogotá por elecciones Bogotá no tendrá jornada de Ciclovía en ninguno de sus corredores habituales. Se invita a los usuarios frecuentes de este espacio a desplazarse a pie, en bicicleta o mediante transporte público.

7:32 a.m2026-03-08T07:32:42-05:00 ID: brgcq Bienvenidos a la transmisión en vivo de las elecciones del 8 de marzo

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia representa uno de los hitos democráticos más significativos para el equilibrio de poderes y el futuro del Ejecutivo.

Desde la apertura de las mesas de votación a las 8:00 a. m., millones de ciudadanos se movilizan en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior para ejercer su derecho al sufragio en un proceso que combina la renovación del Congreso de la República con la definición de candidaturas presidenciales clave a través de las consultas interpartidistas.

En el ámbito legislativo, los votantes reciben los tarjetones para elegir a los próximos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. La importancia de esta elección radica en que el Congreso es el organismo encargado de legislar, realizar el control político y reformar la Constitución.

El Senado se elige mediante una circunscripción nacional, permitiendo que cualquier ciudadano vote por candidatos de su preferencia sin importar su ubicación geográfica.

Por otro lado, la Cámara de Representantes se define por circunscripciones territoriales, garantizando que cada departamento tenga una representación proporcional a su población, además de incluir las curules especiales para comunidades étnicas y las víctimas del conflicto armado.

Simultáneamente, la jornada del 8 de marzo se convierte en una suerte de elección primaria presidencial mediante las consultas interpartidistas. En estos mecanismos, diversas coaliciones políticas someten a votación popular la elección de su candidato único para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El elector tiene la libertad de solicitar un solo tarjetón de la coalición de su preferencia entre las opciones disponibles. Los resultados de estas consultas no solo decantan quiénes serán los aspirantes más fuertes a la Casa de Nariño, sino que sirven como un termómetro político real para medir el respaldo popular de las distintas ideologías y movimientos antes de la contienda principal.

El despliegue logístico de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral asegura que el proceso transcurra bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, contando con la vigilancia de organismos internacionales y la Fuerza Pública.

La jornada se extiende hasta las 4:00 p. m., momento en el cual se cierran las urnas y se da inicio al preconteo de votos. Esta etapa es crucial para conocer las nuevas mayorías parlamentarias y los nombres de los líderes que encabezarán las papeletas presidenciales en las próximas semanas, marcando definitivamente el inicio de la transición de mando en Colombia para el periodo 2026-2030.

