La periodista dejó palabras de conciliación con Paloma Valencia, con quien tuvo encontrones en el pasado, y enfocó su discurso en cómo derrotar al petrismo en las próximas elecciones presidenciales.

Sigue a PULZO en Discover

“Vamos a sacar a Petro el 7 de agosto. Es una alegría que el Centro Democrático nos vaya a ayudar en el Congreso. Puede que el Pacto Histórico gane [más curules], pero esta no es una batalla única”, añadió la periodista.

La senadora Paloma Valencia se impuso este domingo en la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en la candidata del bloque opositor para las próximas elecciones presidenciales.

En el pasado, Valencia tuvo tensiones con la que parecía ser una de sus rivales más visibles: la periodista Vicky Dávila.

Lee También

El resultado de la consulta, que reunió a varias figuras del espectro de centroderecha y derecha, deja a Valencia como la carta unificada de ese sector, tras una campaña interna en la que las diferencias ideológicas y estratégicas quedaron en evidencia, especialmente en los cruces con Dávila.

Las tensiones con Vicky Dávila durante la consulta

Desde el inicio del proceso, la competencia entre Paloma Valencia y Vicky Dávila estuvo marcada por declaraciones cruzadas y posturas divergentes sobre el rumbo que debía tomar la coalición.

Valencia, candidata del Centro Democrático, defendió la necesidad de mantener una línea ideológica clara y coherente con los principios de su partido, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En distintos escenarios públicos insistió en que la consulta debía servir para fortalecer un proyecto político estructurado y con bases programáticas definidas.

Por su parte, Vicky Dávila, quien dio el salto de los medios de comunicación a la arena política, planteó un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y en la renovación del liderazgo, lo que causó fricciones con sectores tradicionales. En medio del debate, hubo cuestionamientos mutuos sobre la experiencia, el alcance de las propuestas y la capacidad de unir a diferentes corrientes.

Algunos de los momentos más álgidos se dieron en foros y entrevistas, donde ambas marcaron distancia sobre temas como alianzas futuras, relación con otros partidos y estrategia frente al gobierno de turno. Aunque las críticas no escalaron a ataques personales directos, sí evidenciaron diferencias profundas sobre la manera de conducir la oposición y de estructurar una candidatura competitiva.

Paloma Valencia deberá recomponer la unidad

Con la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, el reto inmediato será integrar a los sectores que respaldaron a sus contendores, entre ellos los simpatizantes de Vicky Dávila.

Durante su intervención tras conocerse los resultados, Valencia hizo un llamado a la unidad y destacó la importancia de consolidar un frente amplio que incluya a quienes participaron en la consulta.

Subrayó que las diferencias internas hacen parte de la democracia, pero que ahora el objetivo común es presentar una propuesta sólida de cara a las elecciones presidenciales.

El proceso dejó claro que, aunque comparten críticas al actual rumbo del país, los liderazgos dentro del bloque opositor no son homogéneos. La presencia de una figura proveniente del periodismo, como Dávila, puso sobre la mesa debates sobre renovación, independencia frente a los partidos tradicionales y nuevas formas de comunicación política.

En ese escenario, la relación futura entre Paloma Valencia y Vicky Dávila será clave. Aunque la contienda interna mostró diferencias, el desenlace obliga a tender puentes si el bloque quiere llegar fortalecido a la primera vuelta presidencial.

La Gran Consulta por Colombia, más allá de definir una candidatura, evidenció las tensiones y matices dentro de la oposición. La victoria de Valencia marca el inicio de una nueva etapa, en la que el desafío no solo será enfrentar a sus adversarios políticos externos, sino también armonizar las distintas visiones que emergieron durante la campaña interna.

* Pulzo.com se escribe con Z