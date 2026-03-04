En medio de las fracturas recientes en la derecha, avivadas por comentarios que fueron tildados de homofóbicos por parte de Abelardo de la Espriella contra Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila lanzó un mensaje que apunta a calmar los ánimos.

Luego de las declaraciones de De la Espriella contra Oviedo, distintos sectores de la derecha cerraron filas en defensa del exdirector del Dane, lo que dejó en evidencia una fisura dentro del espectro opositor. En ese contexto, Dávila decidió intervenir con un llamado directo tanto a su competidor como a las bases partidistas.

“Abelardo, partidos, les pido por favor que no cometan el error de irse contra la Gran Consulta”, dijo Dávila, marcando distancia frente a cualquier intento de deslegitimar ese mecanismo. La precandidata insistió en que de ese proceso “va a salir una persona” y que la prioridad debe ser “luchar por la democracia y la libertad”.

Vicky Dávila invita a los simpatizantes de De la Espriella a votar por ella en la Gran Consulta

Pero su mensaje fue más allá y abrió la puerta a un eventual acuerdo político posterior. “Cuando llegue el momento de la unión total puedes ser tú, Abelardo, puede ser alguien de la gran consulta”, afirmó, dejando claro que, gane quien gane, el objetivo sería consolidar una candidatura única para enfrentar a la izquierda en primera o segunda vuelta.

Dávila también pidió bajar el tono del enfrentamiento interno: “No sigan generando odio, resentimiento, rabia, rencillas, yo les pido por favor que sean responsables”. Con esa frase buscó enviar un mensaje de contención en un momento en el que las redes sociales y los pronunciamientos públicos han elevado la confrontación.

“Ya no estamos para peleas politiqueras, ya no estamos para debates a destiempo, estamos para defender juntos la democracia y la libertad”, agregó, reforzando la idea de que la prioridad debe ser estratégica y no personal.

Finalmente, hizo un llamado directo al electorado: “A los abelardistas les digo, voten por mí en la gran consulta, y a los liberales y a los conservadores y a todos los partidos, a las bases, voten por mí, por una mujer decente, una mujer intachable que puede ser la mejor presidente de Colombia”.

