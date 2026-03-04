Este domingo 8 de marzo, millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos 108 senadores y 188 representantes a la Cámara de Representantes que conformarán el Congreso de la República durante el periodo constitucional 2026‑2030, en una jornada que además incluye consultas interpartidistas para selección de precandidatos presidenciales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Elecciones Colombia 2026: ¿cómo se vota por Senado y Cámara y cómo funciona el Congreso?)

Una de las dudas más frecuentes entre votantes es entender qué significa votar por una lista cerrada, una lista abierta o usar el voto preferente, y cómo esa decisión influye en quién finalmente ocupa una curul.

Lee También

A continuación, la explicación con ejemplos y detalles de cómo funciona cada modalidad y qué debe tener en cuenta el elector para que su voto no se invalide.

¿Qué es una lista cerrada y cómo funciona?

En el sistema electoral colombiano, cuando una colectividad presenta su inscripción en modalidad de lista cerrada, el partido o movimiento político define previamente el orden de los candidatos que conforman esa lista.

En la práctica, esto significa que el votante solo marca el logo del partido o la coalición en el tarjetón. No puede elegir un candidato específico dentro de esa lista, porque las curules que obtenga esa colectividad se asignan de acuerdo con el orden establecido por el partido antes de la elección.

Por ejemplo: si el partido obtiene cinco asientos en el Congreso (sea Senado o Cámara), esos cinco lugares serán ocupados por los primeros cinco candidatos en el orden inscrito ante la autoridad electoral. En esta modalidad, la aspiración individual de cada candidato no puede superarse con votos personales en la jornada de votación, pues el elector respalda exclusivamente la colectividad.

Esta fórmula suele favorecer la disciplina interna del partido y la consolidación de una propuesta colectiva, ya que los candidatos no compiten entre sí durante la campaña para reordenar su posición en la lista.

En las elecciones de este domingo, partidos como Pacto Histórico, Centro Democrático, Patriotas y otros optaron por listas cerradas (sin voto preferente) en el tarjetón de Senado.

¿Qué es una lista abierta y qué implica el voto preferente?

La lista abierta, también conocida como sistema con voto preferente, habilita al elector a influir individualmente en quién ocupa una curul dentro de esa lista colectiva.

Bajo esta modalidad, el tarjetón no solo muestra el logo del partido, sino también los números asignados a cada candidato inscrito en esa lista. El votante puede hacer dos cosas:

Marcar solo el logo del partido (conteo general para la colectividad).

Marcar el logo del partido y el número de su candidato preferido dentro de esa lista (voto preferente válido).

Cuando un elector elige la segunda opción, su voto cuenta tanto para el total de la colectividad como para el respaldo individual del candidato escogido. Luego, al cerrar la jornada electoral y una vez asignados los asientos según el número total de votos de cada lista, las curules se reparten dentro de esa lista priorizando a los candidatos que hayan obtenido más votos individuales.

En otras palabras: en una lista abierta/con voto preferente, los ciudadanos pueden alterar el orden inicial de la lista con su decisión individual, lo cual no ocurre en las listas cerradas.

Partidos como el Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador, Partido de la U, Coalición Cambio Radical‑Alma y otros han inscrito listas abiertas para estas elecciones.

¿Cómo se refleja esto en el tarjetón?

En el tarjetón oficial de Senado o Cámara, cada partido inscrito aparecerá con un logo y un número. Si la colectividad eligió lista cerrada, solo verá el logo para marcar; si escogió lista abierta, verá además una casilla para escribir el número del candidato que deseas respaldar.

Para que su voto sea válido:

En listas cerradas, marque solo el logo de la colectividad. Marcar números o candidatos podría invalidar su voto.

En listas abiertas, si solo marca el logo su voto vale para el partido, pero si quiere ejercer su voto preferente, marque también el número del candidato que respalda.

Si en una lista abierta marca más de un número de candidato, esa selección individual no se contará como voto preferente y se contabilizará solo como voto de partido.

* Pulzo.com se escribe con Z