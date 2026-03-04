En medio del debate de Blu Radio por la llamada ‘consulta de las soluciones’, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, marcó distancia con la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro y sorprendió al reconocer los avances alcanzados en materia de desmovilización durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Durante el espacio radial, en el que participó junto a Leonardo Huerta, López fue enfática al explicar por qué no continuaría con la actual estrategia de negociación con grupos armados y organizaciones criminales si llega a la Casa de Nariño.

La exmandataria añadió que durante la administración de Santos también hubo resultados concretos: “La política de paz del presidente Santos desmovilizó a 13.500 miembros de las Farc y tuvo un efecto muy positivo sobre Colombia”.

En contraste, lanzó una crítica directa a la política actual: “La política de paz total del presidente Petro no ha desmovilizado ni a un criminal, ni a uno solo, ni a un raponero, ni a un delincuente”.

Críticas a la “paz total” de Gustavo Petro

López sostuvo que la estrategia del Gobierno no solo no ha producido desmovilizaciones, sino que ha tenido efectos contraproducentes. “Ha dado incentivos perversos. Ha crecido el reclutamiento de niños y jóvenes. Ha crecido la producción y exportación de cocaína, la minería ilegal, la violencia contra las mujeres. Entonces no la voy a continuar porque no ha dado resultados”, aseguró.

Para la precandidata presidencial, el conflicto armado de carácter político terminó con la desmovilización de las Autodefensas y de las Farc, y lo que enfrenta hoy el país es un fenómeno distinto.

“El conflicto armado político se acabó con la desmovilización de paramilitares y Farc. Hoy lo que tenemos es un crimen organizado de rentas criminales transnacionales. Nosotros no somos los únicos que tenemos narcos y mafias, pero sí somos los únicos ingenuos que creemos que dándoles estatus político se van a desmovilizar los narcos”, expresó.

En lugar de continuar con la “paz total”, López planteó un enfoque centrado en el fortalecimiento institucional y la persecución penal a las estructuras criminales.

“Voy a tener una Fiscalía antimafia con tecnología, con capacidad de infiltración, con fuerza pública fortalecida que persiga a esas organizaciones criminales que les diga: ‘señores, no van a volver a ver la luz del día hasta que no me devuelvan las armas y la plata con la que hacen esta mafia’”, afirmó.

Sus declaraciones se dan en un contexto de creciente debate nacional sobre los resultados de la política de seguridad del actual Gobierno, especialmente frente al aumento de economías ilegales y los cuestionamientos por el alcance real de las negociaciones con distintos grupos.

