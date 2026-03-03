El debate de la llamada ‘Gran consulta por Colombia’ tuvo pocos momentos de choque frontal entre sus precandidatos, pero uno de ellos dejó ver una profunda división: la posible prórroga de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La discusión se dio en los micrófonos de Blu Radio, cuando los aspirantes fueron consultados sobre si, de llegar a la Presidencia, extenderían el funcionamiento de la JEP más allá del plazo inicialmente previsto.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada en el marco del acuerdo con las Farc y comenzó a operar en 2017. Su mandato inicial es de 15 años, es decir, hasta 2032, con la posibilidad de prorrogarse por cinco años adicionales, lo que llevaría su funcionamiento máximo hasta 2037. Esa eventual extensión fue la pregunta que partió en dos al grupo de precandidatos.

Varios de los aspirantes marcaron una línea roja frente a la continuidad del tribunal. La senadora Paloma Valencia fue tajante: “La JEP es un tribunal de impunidad”, afirmó, dejando clara su oposición a cualquier prórroga.

En la misma orilla se ubicó Vicky Dávila, quien fue aún más vehemente. “Obviamente no. ¿Cómo vamos a prorrogar esa sinvergüencería? Se han gastado casi 4 billones de pesos y… ¿dónde está la reparación? ¿Qué han hecho por las víctimas? Fue una justicia hecha a la medida de las Farc. No la vamos a acabar, pero tampoco la vamos a prorrogar”, aseguró.

Dávila incluso pidió más tiempo para debatir el tema, visiblemente en desacuerdo con quienes apoyaron la extensión. “Uno no necesita 10 años para saber que las Farc fueron secuestradores y reclutadores de niños. Eso lo sabemos desde el día cero”, añadió.

También se sumó al ‘no’ Juan Manuel Galán, quien, según la votación expresada en el debate, rechazó la posibilidad de extender el tribunal.

En contraste, otros precandidatos defendieron la continuidad de la justicia transicional. David Luna sostuvo que la discusión debe darse respetando la institucionalidad. “Soy un liberal demócrata. Respeto la división de poderes y en la JEP hay jueces de la República, a quienes debemos exigirles para que cumplan con sus procesos y se conozca la verdad. Tienen que completar esos juicios para que se conozca la verdad”, afirmó.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo defendió el carácter histórico del mecanismo. “La JEP es la representación de la justicia transicional. Después de 70 años de matarnos por pensar distinto, necesitamos esclarecer la verdad”, señaló.

En esa misma línea se ubicaron Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, quienes, según lo expresado en el debate, respondieron afirmativamente a la posibilidad de prorrogar la JEP.

La pregunta sobre la JEP fue una de las pocas que realmente enfrentó a los precandidatos durante el encuentro. Más allá de matices, el choque evidenció dos visiones claras: una que considera que el tribunal ha sido costoso e ineficaz y que no debe extenderse, y otra que defiende su continuidad como pieza clave para cerrar el ciclo de violencia y garantizar verdad y justicia.

