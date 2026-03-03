Se acerca una nueva jornada democrática en Colombia este 8 de marzo y es fundamental que los ciudadanos tengan claro cómo marcar correctamente los tarjetones para evitar que su voto sea anulado. Aquí le explicamos el paso a paso para elegir a sus representantes en el legislativo.

Así debe votar para el Senado de la República

Para esta corporación, los votantes podrán elegir entre dos tipos de tarjetas electorales, dependiendo de su preferencia:

Tarjetón azul: corresponde a la circunscripción nacional.

corresponde a la circunscripción nacional. Tarjetón rosado: exclusivo para la circunscripción especial de comunidades indígenas.

Ojo a la marcación: en estos documentos no aparecen las fotos de los candidatos. Usted encontrará los logos de los partidos, sus nombres y las zonas de marcación.

Voto preferente (lista abierta): puede marcar con una ‘X’ el logo del partido y el número de su candidato, o marcar directamente solo el número. Si marca solo el logo, el voto cuenta para la agrupación política. Voto no preferente (lista cerrada): solo debe marcar el logo o cualquier espacio dentro de la casilla del partido. El orden de los elegidos ya está definido por la colectividad. Voto en blanco: encontrará la casilla específica en la zona inferior izquierda del tarjetón.

Así debe votar para la Cámara de Representantes

A diferencia del Senado, para la Cámara los jurados manejarán tres colores distintos. Usted solo puede elegir uno de ellos:

Café: circunscripción territorial (departamental).

circunscripción territorial (departamental). Verde: circunscripción indígena.

circunscripción indígena. Gris: circunscripción afrodescendiente.

Casos especiales: víctimas y colombianos en el exterior

Curules de Paz (CITREP): si usted reside en una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, recibirá un tarjetón adicional para elegir al representante de las víctimas del conflicto.

si usted reside en una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, recibirá un tarjetón adicional para elegir al representante de las víctimas del conflicto. Voto en el exterior: los connacionales fuera del país cuentan con una semana para sufragar (desde el 2 de marzo). Se les entregará un tarjetón especial para elegir entre 43 candidatos que buscan representarlos en la Cámara.

¿Cuántos senadores se eligen este 8 de marzo?

Este domingo 8 de marzo, los colombianos regresan a las urnas para definir la nueva composición del Congreso de la República para el periodo 2026–2030. En esta jornada se elegirán a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, quienes ejercerán el poder legislativo durante los próximos cuatro años.

Para el Senado, se elegirán 102 integrantes por voto popular: 100 mediante la circunscripción nacional y 2 a través de la circunscripción especial indígena. Además, siguiendo el Estatuto de la Oposición, el candidato presidencial que alcance la segunda votación más alta tendrá derecho a una curul, completando un total de 103 senadores.

¿Cuántos representantes se eligen este 8 de marzo?

Por otro lado, la Cámara de Representantes estará compuesta por 183 congresistas. Esta cifra incluye 161 curules territoriales, 16 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), y representaciones para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior. También se suma una curul para la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en los comicios presidenciales.

Estas curules se distribuyen entre:

Circunscripción Territorial: 161 curules (repartidas por departamentos y Bogotá).

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep): 16 curules (curules para las víctimas, que se mantienen para este periodo).

Comunidades Afrodescendientes: 2 curules.

Comunidad Indígena: una curul.

Comunidad Raizal (San Andrés): una curul.

Colombianos en el Exterior: una curul.

Estatuto de la Oposición: una curul (asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales).

