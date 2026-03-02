Mientras en Colombia los ciudadanos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo 8 de marzo, en el exterior la fiesta democrática ya rompió fuegos. Sin embargo, lo que debería ser una jornada de participación masiva ha comenzado con fuertes críticas desde Europa, específicamente desde España, donde reside una de las colonias colombianas más grandes del mundo.

A través de una queja que llegó a la redacción de Pulzo.com, ciudadanos residentes en Madrid expresaron su malestar por lo que consideran un “apagón informativo” institucional. Según los denunciantes, aunque la cifra de colombianos con cédula registrada en el exterior supera los 1.200 millones (sumando el potencial global), la orientación sobre cómo elegir al representante a la Cámara por la circunscripción internacional es prácticamente inexistente.

“Hoy inician las elecciones en el exterior por Consulta, Senado y Cámara. Pero la información sobre la circunscripción internacional a la Cámara es nula, pocos medios hablan de esta votación”, señalaron desde la capital española, advirtiendo que muchos votantes llegan a los consulados sin saber cuáles son sus opciones reales para esa curul específica.

El malestar radica en que, a pesar de ser un volumen de votantes significativo que podría definir balanzas en el Congreso, la pedagogía electoral se ha centrado casi exclusivamente en las consultas presidenciales y las listas nacionales al Senado. Para los colombianos en el exterior, la curul de la Cámara Internacional es su único vínculo directo de representación legislativa, y sienten que el Estado les ha fallado en la difusión de candidatos y propuestas.

Las jornadas de votación en el exterior se extenderán durante toda esta semana hasta el domingo 8 de marzo. Se espera que la Registraduría y la Cancillería refuercen los canales de información en las próximas horas para evitar que el desconocimiento se traduzca en una alta abstención o en votos nulos en las mesas instaladas en consulados y embajadas alrededor del mundo.

