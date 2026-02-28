A solo tres meses de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, el panorama electoral comienza a decantarse, aunque con matices que sugieren que nada está escrito.

Una nueva medición de Guarumo y EcoAnalítica, compartida por El Tiempo, muestra que el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella se mantienen a la cabeza en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026.

Sin embargo, el estudio también evidencia movimientos importantes en las cifras, especialmente en la reducción de la ventaja del candidato del petrismo y el crecimiento sostenido de su principal contendiente.

De acuerdo con la encuesta recogida por el periódico mencionado, Cepeda registra un 31,7 % de intención de voto, mientras que De la Espriella alcanza el 22,6 %. Aunque el senador conserva el primer lugar, su diferencia frente al aspirante respaldado por sectores de derecha es menor que la observada en enero, cuando marcaba 33,6 %. Es decir, perdió 1,9 puntos porcentuales en un mes.

En contraste, De la Espriella protagoniza uno de los mayores repuntes del sondeo: pasó de 18,2 % en enero a 22,6 % en febrero, un crecimiento de 4,4 puntos que lo consolida como el principal rival del candidato del continuismo.

¿Cómo les va a los otros candidatos?

La medición también refleja el avance de otras figuras que participarán en consultas interpartidistas el próximo domingo 8 de marzo. La senadora Paloma Valencia alcanza el 10 % de intención de voto, luego de subir desde el 6,9 % que tenía en enero. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López duplica su respaldo al pasar de 2,4 % a 5 %.

Ambas son protagonistas de dos de las tres consultas que se celebrarán en paralelo a la jornada electoral legislativa y, según analistas, su exposición en ese escenario les ha permitido ganar visibilidad y mejorar sus números.

En contraste, Sergio Fajardo, quien decidió no participar en consultas y avanzar directamente hacia la primera vuelta, registra una leve caída: pasó de 3,9 % a 3,6 %.

El listado lo completan Vicky Dávila (2,7 %), Juan Manuel Galán (2,5 %), Enrique Peñalosa (2,2 %), Juan Carlos Pinzón (1,5 %), Aníbal Gaviria (1,4 %), el empresario Santiago Botero (1,1 %), Roy Barreras (1,1 %), Juan Daniel Oviedo (1 %) y Daniel Quintero (0,8 %).

Un dato llamativo es el voto en blanco, que alcanza el 8,6 %, superando individualmente a la mayoría de los candidatos y consolidándose como un actor relevante en el panorama electoral.

¿Cómo sería el escenario en la segunda vuelta?

En un eventual escenario de segunda vuelta, la encuesta indica que Cepeda también se impondría frente a cualquier contendiente. En el cara a cara con De la Espriella, el senador obtiene 39,1 %, mientras que el abogado marca 35,2 %. Aunque la ventaja se mantiene, también es ligeramente menor a la registrada en enero, cuando el primero tenía 39,4 % y el segundo 33,9 %.

El nivel de indecisos continúa siendo alto, por encima del 25 %, lo que deja un margen amplio para movimientos en los próximos meses de campaña.

La encuesta fue hecha entre el 19 y el 25 de febrero mediante entrevistas presenciales en hogares. En total se consultó a 3.867 ciudadanos con intención de votar en 77 municipios del país: 3.155 en centros urbanos y 712 en zonas rurales.

En cuanto a la autoubicación ideológica, el estudio muestra un país polarizado: 31,8 % de los encuestados se identifica con la derecha y 31,2 % con la izquierda. El centro apenas reúne al 9,6 %, mientras que 23,9 % asegura no sentirse representado por ningún espectro político.

Con este panorama, la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica confirma que la contienda presidencial mantiene como favoritos a Cepeda y De la Espriella, pero también deja claro que la dinámica electoral sigue abierta, con consultas que podrían impulsar nuevas candidaturas y un volumen considerable de indecisos que todavía puede alterar el rumbo de la carrera hacia la Casa de Nariño.

