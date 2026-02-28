La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto presidencial muestra un escenario mucho más apretado entre los dos punteros que el reflejado por otros sondeos recientes.

Según el estudio, Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 37 %, mientras que Abelardo de la Espriella le sigue muy de cerca con 34,7 %. La diferencia entre ambos es de apenas 2,3 puntos porcentuales.

En el tercer lugar de la medición de AtlasIntel aparece Sergio Fajardo con 6,9 %, bastante distante de los dos primeros. Más atrás se ubican el voto en blanco (4,8 %), Paloma Valencia (4,3 %), Vicky Dávila (2,1 %), Claudia López (2 %) y Daniel Quintero (1,6 %).

AtlasIntel también simuló un escenario en el que Paloma Valencia gana la Gran Consulta por Colombia y llega a la primera vuelta presidencial. En ese caso, su intención de voto subiría de 4,3 % a 7,8 %, ubicándose en el cuarto lugar. Sin embargo, ese eventual crecimiento no alteraría la disputa principal: Cepeda alcanzaría 39,8 % y De la Espriella 35,6 %, manteniendo una diferencia estrecha entre ambos.

En ese mismo escenario, Fajardo subiría a 10,5 % y conservaría el tercer lugar. Así, la encuesta de AtlasIntel dibuja una carrera cerrada entre los dos punteros, muy distinta al amplio margen que había mostrado la medición anterior de Invamer.

