Las novedades sobre las elecciones de Colombia en 2026 tuvieron un nuevo capítulo entre dos figuras públicas que se catapultaron en el periodismo y que ahora se metieron al ruedo de la política.

Se trata del caricaturista ‘Matador’, aspirante al Senado por el Pacto Histórico, y la precandidata presidencial Vicky Dávila, que vivieron un cruce en redes sociales debido a una publicación del pereirano.

En imagen divulgada en la cuenta X (antes conocido como Twitter) del candidato al Congreso, es posible observar a la exdirectora de Revista Semana en una parodia de ‘la Chimoltrufia’, personaje de Chespirito. Pulzo no replica la caricatura con la intención de no tomar parte en la polémica.

A la primera reacción de molestia de ella, el caricaturista le mandó un mensaje punzante dentro de una confrontación que es parte de este panorama electoral en el territorio colombiano.

“Querida Vicky Dávila, pero no se enoje… El dibujo humorístico exagera, es el código de su lenguaje para decir verdades. La caricatura es un arte honesto, porque advierte siempre al lector, que lo que allí se plasma es una exageración y no es real. Enojarse por una caricatura es desconocer la naturaleza de la misma, ya que todo allí es, inexistente, lúdico e hilarante. Quien se tome una caricatura en serio y con trascendencia, es porque se trata de una persona inculta, que necesariamente es analfabeta visual. Noto por tu reacción querida Vicky, que eres inmune al aprendizaje”, afirmó.

La precandidata presidencial no se contuvo en la respuesta en la que no solo replicó la imagen y el mensaje en cuestión, sino que aprovechó varias de esas palabras para dejar clara su postura.

“Estoy esperando que te dibujes tú, ‘Matador’, como el golpeador de mujeres profesional de la vecindad. Lo que eres, no te enojes. Utiliza contigo mismo ese código maravilloso de la caricatura para decir tus propias verdades, que le has pegado a tu esposa, la madre de tus hijos, una mujer. Que siendo físicamente más fuerte la golpeaste y te denunció. No tires perdón”, afirmó en la primera parte.

La periodista vallecaucana le lanzó el reto al caricaturista risaraldense con un remate en el que se le plantó luego de que ella quedó en el blanco de una de las publicaciones, previo a las elecciones legislativas.

“Utiliza ese ‘arte honesto’ para que Colombia toda sepa quién eres de verdad. No seas ‘inculto’, no seas ‘analfabeta visual’. Adelante, ¡Dibújate!”, sentenció en el duro mensaje.

Queda por ver cómo avanzan ambos en sus campañas para las votaciones del 8 de marzo, en vista de que Dávila busca imponerse en las consultas interpartidistas y el caricaturista le apunta a no convertirse en uno de los ‘quemados’ para llegar al Congreso.

¿Quién es ‘Matador’, el caricaturista?

Julio César González Quiceno, conocido universalmente por su seudónimo ‘Matador’, es uno de los caricaturistas políticos más influyentes y polémicos de la Colombia contemporánea.

Nacido en Pereira el 16 de enero de 1969, su apodo rinde homenaje a la famosa canción de la banda argentina ‘Los Fabulosos Cadillacs’. Aunque es publicista de profesión, su carrera en el humor gráfico comenzó oficialmente en 1995, tras haber trabajado previamente como creativo publicitario y conductor de taxi en su ciudad natal.

Su estilo se caracteriza por una sátira mordaz y un trazo sencillo pero contundente que busca cuestionar las estructuras de poder. Durante más de dos décadas, su trabajo fue la insignia gráfica del diario El Tiempo, donde sus viñetas diarias se convirtieron en un termómetro de la realidad nacional, abordando temas desde la corrupción hasta el proceso de paz.

Su capacidad para simplificar problemas complejos en una sola imagen le ha valido múltiples reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2009.

La trayectoria de Matador no ha estado exenta de fuertes controversias y riesgos. En 2018, anunció su retiro temporal de las redes sociales tras recibir graves amenazas de muerte debido a sus críticas constantes hacia figuras políticas de alto perfil.

Más tarde, en marzo de 2023, su relación laboral con El Tiempo terminó abruptamente luego de salir a la luz una denuncia por violencia de género contra ‘Matador’ relacionada con un incidente personal de años atrás.

A pesar de estos desafíos, Matador ha logrado mantenerse vigente como un cronista gráfico independiente, utilizando plataformas digitales y proyectos colaborativos para continuar su labor crítica.

Actualmente, sigue siendo un referente para quienes buscan interpretar la política colombiana a través del humor negro y la ironía, aunque también es candidato al Senado por el Pacto Histórico.

