Durante un acto de campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia en el municipio de Honda (Tolima), la Policía Nacional capturó a una mujer que portaba un arma de fuego y sustancias alucinógenas (conocidas como tusi).

Así lo informó Blu Radio. El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2026, mientras la aspirante presidencial participaba en campaña en el parque José León Armero acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un grupo de dirigentes políticos.

De acuerdo con la emisora, el esquema de seguridad del evento detectó la presencia de una mujer sospechosa, que aparentaba estar grabando el acto con su teléfono móvil; sin embargo, el personal notó que el dispositivo no grababa, por lo que fue abordada.

“Había una seguridad muy importante. Yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla”, aseguró Holman Guevara, director de esa colectividad en diálogo con el citado medio.

Mujer capturada en evento de Paloma Valencia portaba drogas

Al ser intervenida, las autoridades comprobaron que portaba una pistola pequeña sin permiso legal, al parecer de calibre 25 o 22, con un cargador y cinco cartuchos, y además tenía en su poder tusi, una droga sintética que está prohibida en Colombia. La captura fue inmediata y se llevó a cabo de forma discreta, sin que los asistentes ni los dirigentes presentes se percataran de lo sucedido en ese momento.

Según lo conocido, la mujer capturada es funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), aunque al momento del incidente se encontraba en periodo de vacaciones, por lo que su presencia en el evento fue de carácter personal y no oficial, de acuerdo con declaraciones citadas por la emisora.

“Nos preguntamos qué hacía una señora dragoneante del INPEC, de vacaciones, con un arma de fuego, con cinco cartuchos y con Tusi en sus pertenencias, aproximándose al presidente Álvaro Uribe y a la candidata Paloma (..) El esquema fue muy rápido, muy eficiente, muy eficaz y logró controlar la situación”, agregó Guevara.

Tras la captura, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por la tenencia de sustancias alucinógenas. Actualmente, se espera la audiencia de legalización de la captura en la que se definirá su situación jurídica.

El hecho provocó preocupación entre los organizadores del evento y la campaña de la candidata, que a través del partido Centro Democrático llamó a las autoridades a esclarecer la presencia de una persona armada y con drogas en un acto político, y exigió mayores garantías de seguridad para las actividades de campaña en medio del proceso electoral.

