Colombia se prepara para una de las citas democráticas más determinantes de los últimos años. Con las elecciones al Congreso a la vuelta de la esquina (8 de marzo), Pulzo, en alianza con la Universidad EAN y la consultora Dapper, lidera este jueves 26 de febrero un espacio de confrontación de ideas con los protagonistas de la agenda nacional.

Desde las 8:00 a. m., siga aquí el minuto a minuto de las declaraciones, propuestas y choques ideológicos de los candidatos que buscan un asiento en el Capitolio para el periodo 2026-2030.

🔴 Minuto a minuto:

El pulso del debate 08:00 a. m. | Inicia el evento desde las instalaciones de la Universidad EAN en Bogotá.

Temas sobre la mesa: Reformas sociales (salud, pensiones y laboral) y la polémica propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

Transmisión en vivo del debate de Pulzo.com

¿Quiénes participan en el debate?

La jornada está dividida en dos bloques de alto nivel técnico y político:

Panel de Senado: Contamos con la presencia de figuras de peso como Angélica Lozano (Alianza Verde) y Daniel Gómez (Nuevo Liberalismo), quienes exponen sus visiones encontradas sobre el rumbo del país y el control político al Gobierno actual. Panel de Cámara por Bogotá:

Una discusión técnica sobre los problemas de la capital con la participación de: Mauricio Toro Paula Moreno Juan David Aristizábal Vladimir Rodríguez María Fernanda Carrascal Los ejes temáticos que definen el voto.

El debate se estructura en dos grandes foros para desglosar la realidad nacional:

Foro I – Balance de Reformas: ¿qué pasará con la salud, las pensiones y el trabajo en Colombia? Los candidatos analizan las consecuencias de los proyectos actuales.

¿qué pasará con la salud, las pensiones y el trabajo en Colombia? Los candidatos analizan las consecuencias de los proyectos actuales. Foro II – Panorama 2026: el análisis de la tensión política y la viabilidad de cambiar la Constitución de 1991.

el análisis de la tensión política y la viabilidad de cambiar la Constitución de 1991. Dato clave: este debate ocurre a pocos días de que los colombianos elijan a sus representantes y definan las consultas interpartidistas para la Presidencia de la República.

ABC de las elecciones del 8 de marzo

Si aún tiene dudas sobre la jornada electoral, aquí le recordamos lo más importante:

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026.

¿Qué se elige?: Senado, Cámara de Representantes y candidatos únicos de coaliciones presidenciales (consultas interpartidistas).

Voto en el exterior: los colombianos fuera del país pueden votar desde el lunes 2 de marzo hasta el domingo 8.

Siga conectado con Pulzo para conocer las conclusiones de este encuentro académico y periodístico que busca combatir la desinformación antes de llegar a las urnas.

