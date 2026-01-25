En medio del primer debate presidencial de la ‘Gran Consulta por Colombia’, organizado por Noticias RCN y El Tiempo, el precandidato David Luna sorprendió a algunos televidentes con un gesto discreto pero cargado de simbolismo: una corbata color vinotinto con los logos impresos de los movimientos políticos de sus ocho colegas aspirantes.

El momento pasó casi desapercibido hasta que, durante la dinámica de preguntas ciudadanas aleatorias, una usuaria llamada Sofía lanzó un interrogante directo y punzante: “¿Por qué prometen en campaña y luego roban?”.

Luna, líder del movimiento ‘Sí Hay un Camino’, aprovechó la oportunidad para responder con énfasis en la unidad y la transparencia.

“Hoy, Sofía, me imprimí en esta corbata el logo de cada uno de mis colegas, porque estoy absolutamente convencido de que este es un equipo que no solamente piensa en futuro, sino que tiene sus hojas de vida limpias”, dijo el exsenador y exministro.

Acá, el momento en el que la mostró:

A @soffya_gv, le respondí a su pregunta en #ElDebateDeLaGente

de #LaGranConsulta : ¿Por qué los políticos prometen y luego roban?

Directo: la corrupción se combate con tecnología y con cárcel, sí, pero sobre todo eligiendo buenas personas.

Quiero invitarla a que vote por mí, pero… pic.twitter.com/8DsYPC8fwB — David Luna (@lunadavid) January 26, 2026

Mientras hablaba, Luna levantó la corbata ante las cámaras para mostrarla claramente: los emblemas de los partidos y movimientos de los otros precandidatos —como Centro Democrático, Valientes, Nuevo Liberalismo, La Fuerza de las Regiones, Verde Oxígeno, entre otros— estaban impresos en el tejido vinotinto, convirtiéndola en un símbolo visual de la coalición.

“Yo la quiero convencer a usted, Sofía, de que vote por mí porque estoy seguro, preparado y firme para gobernar este país. Si yo no la convenzo, la invito a que vote por cualquiera de mis colegas, que estoy convencido pueden llegar a ser unos maravillosos presidentes. Porque la respuesta somos todos”, agregó, reforzando el mensaje de equipo por encima de la competencia individual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL TIEMPO (@eltiempo)

¿Cuándo es la Gran Consulta por Colombia?

La consulta interpartidista de la coalición de centroderecha, que definirá al candidato presidencial único para las elecciones de 2026, se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. Esta fecha coincide con las elecciones legislativas para Congreso (Senado y Cámara), lo que busca maximizar la participación y el impacto de los votos.

El mecanismo, impulsado por sectores opositores al gobierno actual, busca unificar fuerzas para competir con mayores posibilidades en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El ganador obtendrá el aval formal para representar a esta alianza en la contienda nacional.

¿Quiénes participarán en La Gran Consulta por Colombia?

La consulta contará con nueve precandidatos principales, quienes participaron en “El Debate de la Gente” transmitido por RCN. Ellos son:

Paloma Valencia.

Vicky Dávila.

Juan Manuel Galán.

David Luna.

Mauricio Cárdenas.

Juan Daniel Oviedo.

Aníbal Gaviria.

Juan Carlos Pinzón.

Enrique Peñalosa.

La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral han avalado el proceso, que se enmarca en el calendario electoral oficial. Expertos destacan que, al realizarse simultáneamente con las legislativas, podría beneficiar a candidatos con maquinaria política y votos de opinión.

