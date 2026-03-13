El exdirector del DANE y ahora fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo habló sobre su decisión de aceptar la propuesta de acompañar a Paloma Valencia en la contienda por la Presidencia de Colombia.

Durante una entrevista con ‘Voz populi’ de Blu Radio, Oviedo explicó que la decisión de aceptar la fórmula vicepresidencial se tomó después de un proceso de diálogo y reflexión sobre la posibilidad de construir una propuesta política conjunta.

El economista también se refirió a algunas de las diferencias ideológicas que existen entre él y la candidata presidencial, especialmente en temas sensibles como la Jurisdicción Especial para la Paz.

A pesar de sus diferencias en ese punto con la visión del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, sostuvo que el acuerdo con Valencia busca abrir espacios de discusión y demostrar que es posible trabajar desde posturas diversas para sacar adelante propuestas comunes.

“Tenemos el compromiso claro de que todos los recursos económicos e institucionales para que la Jurisdicción Especial para la Paz sea efectiva, resuelva y entregue resultados”, indicó Oviedo a la emisora.

La confirmación de Oviedo como fórmula vicepresidencial se produjo días después de la Gran Consulta por Colombia, en la que la senadora Paloma Valencia resultó ganadora y obtuvo el aval de la coalición para competir en las elecciones presidenciales de 2026.

¿Qué dijo Oviedo sobre la influencia de Álvaro Uribe en Paloma Valencia?

Oviedo también se refirió a la cercanía política entre Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una relación que es tema de debate dentro de la campaña.

Además, afirmó que Valencia no actúa bajo imposiciones del exmandatario y que cuenta con la independencia necesaria para tomar sus propias decisiones políticas.

“Creer que simplemente porque Paloma se siente orgullosa de ser uribista y hablar con él todo el tiempo, no implica que ella no tenga la cabeza y la razón para tomar decisiones,, como las que está tomando en el marco de esta coalición”, indicó el aspirante a ser vicepresidente.

Oviedo rechazó la idea de que la candidata sea una figura controlada por el líder del uribismo. Según explicó, la relación con el expresidente forma parte de su trayectoria política, pero eso no significa que sus decisiones estén subordinadas a él.

“Es una persona preparada, capaz, reconoce la diversidad, la vive dentro de su entorno cercano. Entonces tenemos que dejar de, simplemente porque dice que es uribista, entonces todo el mundo piensa que es la muñeca de trapo de Álvaro Uribe. Por Dios, no, es una persona inteligente“, concluyó en diálogo con el citado medio.

De la misma manera, Oviedo reiteró que su participación en la campaña pretende aportar una mirada técnica y de gestión pública basada en su experiencia en el sector estadístico y en el análisis de políticas públicas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.