En medio de las predicciones sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, uno de los protagonistas sorprendió con una frase tajante en la que se refirió al papel de la vicepresidencia.

Lo cierto es que, si bien no hizo mención específica a otras figuras como Juan Daniel Oviedo que es fórmula de Paloma Valencia, soltó una pulla sobre la actitud que debe tener quien ocupe ese cargo.

El mensaje, a modo de aviso, se presentó durante la inscripción formal de De la Espriella con su dupla, José Manuel Restrepo, este jueves 12 de marzo ante la Registraduría Nacional en Cali.

“La izquierda radical cuando pierda las elecciones va a querer quemar Colombia. Necesitamos un presidente y un vicepresidente con el carácter para contener esa amenaza. Y yo vine a eso, a defender la patria”, afirmó en conversación con el diario El Tiempo.

La fórmula mencionada se posiciona como una de las principales opciones para la primera vuelta del próximo 31 de mayo, aunque cabe resaltar que compite en la derecha con el equipo de la ‘Gran consulta’.

De hecho, la declaración surgió después de que Valencia y Oviedo oficializaron su unión para las elecciones presidenciales, después de que se divulgaron algunas diferencias en puntos conceptuales.

Este se convierte en uno de los primeros episodios de lo que se avecina como varias semanas de debate y controversia entre los diferentes candidatos, antes de que llegue la primera vuelta, el 31 de mayo de 2026.

Como detalle llamativo, De la Espriella se negó a participar en la ‘Gran consulta’ y decidió irse solo en la intención de convertirse en la principal opción de la derecha para llegar a la segunda fase del proceso electoral.

Cabe recordar que Iván Cepeda ha aparecido en el primer lugar de múltiples encuestas, aunque todavía no se conoce la nueva intención de voto después de las consultas interpartidistas del pasado domingo 8 de marzo.

Lo cierto es que las votaciones legislativas del partido Salvación nacional le alcanzaron para superar el umbral y entrar en Cámara de Representantes, aunque quedaron lejos de otros como Centro Democrático, donde Paloma Valencia es referente.

¿Quién es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella para las elecciones de 2026 es el economista y académico José Manuel Restrepo Abondano. El anuncio oficial fue realizado por el propio candidato el pasado martes 10 de marzo de 2026, consolidando una alianza que busca equilibrar el perfil mediático del abogado con la solvencia técnica y la experiencia en gestión pública del exministro.

José Manuel Restrepo cuenta con una trayectoria destacada en el Estado y la academia. Se desempeñó como Ministro de Comercio, Industria y Turismo y, posteriormente, como Ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Iván Duque.

En el ámbito educativo, ha sido rector de instituciones de prestigio como la Universidad del Rosario, el CESA y la Universidad EIA en Medellín. Su formación incluye una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado de la Universidad de Bath.

De la Espriella ha descrito a Restrepo como el “Marco Rubio de Colombia”, señalando que en un eventual gobierno, el vicepresidente tendría un rol protagónico en el manejo de la economía y las relaciones internacionales.

Con esta designación, la campaña del movimiento Defensores de la Patria busca atraer a sectores moderados y empresariales, proyectando una imagen de seriedad institucional frente a los retos fiscales y de seguridad que atraviesa el país.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.