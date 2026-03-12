En la política colombiana, las palabras suelen volar rápido, pero las consecuencias judiciales llegan para aterrizarlas. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se vio obligado a emitir una rectificación pública a través de sus redes sociales luego de lanzar fuertes señalamientos contra la candidata presidencial Paloma Valencia, que sí ganó. El rifirrafe, que incendió las plataformas digitales durante la jornada electoral, terminó con un mensaje de Quintero en el que tuvo que “recoger el cable”.

Todo comenzó con un explosivo trino del exalcalde de Medellín el pasado domingo de elecciones. En ese momento, Quintero encendió las alarmas con un mensaje cargado de veneno: “Nuestro enemigo hoy es el enemigo de Colombia: La compra de votos que está disparada, el fraude que ha sido advertido y las maquinarias que han sido aceitadas. La única forma de enfrentarlos es votando masivamente”. Aunque en ese trino inicial no mencionó nombres propios, el contexto de las discusiones previas y los señalamientos directos en otros espacios llevaron a que la senadora Valencia y su equipo jurídico tomaran cartas en el asunto.

Ante la presión y las posibles implicaciones legales por injuria y calumnia, Quintero publicó un mensaje aclaratorio que sus seguidores leyeron como una derrota discursiva. “Aclaro y rectifico que la candidata Valencia no ha sido condenada judicialmente por la compra de votos”, escribió el exalcalde, dejando claro que no tiene pruebas de que la congresista esté vinculada a delitos electorales de esa magnitud.

Sin embargo, muy fiel a su estrategia de comunicación “ambigua”, Quintero no se quedó solo en la disculpa. Inmediatamente después de limpiar el nombre de Valencia, lanzó un dardo generalizado: “Varios candidatos del Centro Democrático fueron capturados el día de las elecciones por aparentes delitos electorales”. Con esto, el exalcalde intentó matizar su rectificación, sugiriendo que, aunque ella no está condenada, su partido sí tiene cuentas pendientes con la justicia.

Para cerrar su mensaje, Quintero aprovechó el alcance del trino de rectificación para sacar pecho por los resultados del Pacto Histórico. Según mencionó, la colectividad ha logrado recuperar miles de votos y alcanzó la curul número 26 en el Senado tras denunciar inconsistencias en el preconteo y el escrutinio.

Por ahora, Paloma Valencia sale victoriosa de este choque, logrando que uno de sus críticos más acérrimos tuviera que admitir, ante millones de seguidores, que sus acusaciones no tenían sustento judicial.

