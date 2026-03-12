Luego de que se confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, otro de los aspirantes destapó sus intenciones sobre quién será su llave en ese camino.

Roy Barreras anunció a Martha Lucia Zamora para la vicepresidencia, en medio de una presentación durante el Congreso Nacional de Municipios en la que exaltó la trayectoria de quien ahora está en un duro camino en las elecciones de 2026.

“Está pensando primero en Colombia, en el Estado Social de Derecho, en las instituciones y en el equilibrio de poderes que conoce el Estado. Es una mujer con una formación impecable, es una mujer con una hoja extraordinaria que ha sido Fiscal General, magistrada, acaba de estar en la JEP, ha sido defensora pública y ha defendido las víctimas”, indicó este jueves 12 de marzo.

Este es un movimiento fuerte con el que el candidato dejó de lado los réditos que cualquier otra figura podría traerle para sumar más votos y, en cambio, se juntó con una persona que tiene una notable experiencia.

¿Quién es Martha Lucia Zamora?

Martha Lucía Zamora Ávila es una reconocida abogada, jurista y funcionaria pública colombiana que ha desempeñado cargos de altísima relevancia en las ramas judicial y ejecutiva del país.

Su trayectoria profesional se ha caracterizado por su participación en procesos judiciales de gran impacto nacional y por su experiencia en el derecho penal y la defensa jurídica del Estado. Es egresada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, lo que le ha otorgado un perfil técnico sólido y respetado en el ámbito jurídico.

A lo largo de su carrera, Zamora ha ocupado posiciones estratégicas como la de Fiscal General de la Nación encargada, después de haber sido la mano derecha de Eduardo Montealegre en dicha institución.

Durante su paso por la Fiscalía, lideró investigaciones de alta complejidad, incluyendo casos relacionados con la parapolítica y otros eventos que marcaron la historia judicial de Colombia. Posteriormente, fue nombrada Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, consolidándose como una figura técnica de confianza para el actual mandatario.

En años recientes, su labor destacó al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). En este cargo, tuvo la responsabilidad de coordinar la defensa del patrimonio público ante demandas nacionales e internacionales.

Sin embargo, su salida de la entidad a finales de 2023 se dio en medio de una fuerte controversia relacionada con la licitación de pasaportes y discrepancias con otros altos funcionarios del Gobierno.

Luego de su renuncia, Zamora fue designada como magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, regresando así a la rama judicial donde inició su formación.

Martha Lucía Zamora es vista como una jurista rigurosa, cuya carrera refleja las tensiones y desafíos del ejercicio del derecho en el sector público colombiano. Su influencia sigue siendo notable en el debate jurídico nacional, especialmente en temas de contratación estatal y justicia penal.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. Esta fecha corresponde a la primera vuelta de votación, en la cual los ciudadanos elegirán al sucesor de Gustavo Petro. Según la normativa vigente, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos válidos en esta jornada, se realizará una segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026.

El proceso electoral ya ha cumplido hitos importantes en su cronograma oficial. El pasado 8 de marzo de 2026 se celebraron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, eventos que definieron la conformación del Congreso y aclararon el panorama de los candidatos que aspiran a la jefatura de Estado. Es importante recordar que el plazo para la inscripción de cédulas o el cambio del puesto de votación para las presidenciales vence el próximo 31 de marzo de 2026.

La organización de estos comicios está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que garantiza la logística y el conteo de votos. Luego de la culminación de ambas vueltas, el candidato ganador tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026 en la histórica Plaza de Bolívar. Se recomienda a los votantes verificar su puesto de votación con antelación en la plataforma oficial para evitar inconvenientes el día de las urnas.

