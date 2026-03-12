El salario mensual vicepresidencial en Colombia superó los 32,5 millones de pesos luego de los ajustes salariales realizados en 2023 para los altos funcionarios del Estado.

Este ingreso incluye varios componentes: la asignación básica, los gastos de representación y una prima de dirección. Estos elementos conforman la remuneración total que recibe el vicepresidente por ejercer uno de los cargos más altos del Gobierno Nacional.

Los ajustes salariales son definidos por el Gobierno mediante decretos oficiales y se actualizan cada año con base en decisiones administrativas y criterios de política salarial del sector público.

En los últimos años, el salario vicepresidencial ha tenido incrementos progresivos. En 2021, la remuneración mensual era de aproximadamente 25,8 millones de pesos.

Para 2022, el monto subió a más de 28 millones de pesos, y en 2023 superó los 32,5 millones de pesos mensuales. Esto significa que en apenas dos años el salario tuvo un aumento significativo, siguiendo el comportamiento general de los sueldos de los altos cargos del Estado colombiano.

Con estas cifras, la remuneración anual vicepresidencial supera los 340 millones de pesos. Este valor corresponde a la suma de los pagos mensuales durante el año, sin contar otros beneficios institucionales asociados al cargo.

Los montos y sus actualizaciones son administrados y regulados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad encargada de establecer las políticas salariales para los funcionarios públicos en el país.

