La incertidumbre sobre quién acompañará a Paloma Valencia en el tarjetón presidencial parece tener las horas contadas. A pesar de las evidentes “líneas rojas” que Juan Daniel Oviedo puso sobre la mesa tras su reunión privada con la senadora, voces de peso dentro de la coalición ya dan por sentado que habrá humo blanco. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lanzó una apuesta arriesgada pero contundente: Oviedo dirá que sí.

En entrevista con Mañanas Blu, Cárdenas afirmó que lo que vive la Gran Consulta por Colombia es una tensión natural de cualquier alianza que aspira al poder. Para el exministro, insistir en las heridas del plebiscito de 2016 es un error estratégico que solo beneficia a sus contendores.

“Estoy convencido de que Juan Daniel Oviedo va a decir que sí. La lógica y los mensajes indican que el acuerdo será respetar las diferencias y seguir adelante”, aseguró Cárdenas, enviando un mensaje de calma a las bases que temen una ruptura por cuenta de la JEP o el Acuerdo de Paz.

Cárdenas fue más allá y reveló que, aunque existan choques por el pasado, hay cinco puntos programáticos “inamovibles” en los que ambos economistas y líderes políticos están en total sintonía. Estos serían los pilares del gobierno de coalición:

Fin de la “paz total”: Un cambio radical en la política de negociación con grupos armados.

Estabilidad fiscal: Recuperar el rigor económico y el control del gasto.

Defensa del sector privado: Frenar cualquier intento de estatización de la economía.

Geopolítica clara: Mantener y fortalecer los lazos con Estados Unidos e Israel. No a la Constituyente: Rechazo total a cualquier intento de reformar la Carta Magna por esa vía.

“En esos cinco puntos fundamentales estamos de acuerdo y con eso vamos a ganar las elecciones”, sentenció Cárdenas, restándole importancia a si uno votó “Sí” y la otra “No” hace ocho años.

Para el exministro, Oviedo no tiene otra salida que aceptar. Según su análisis, el exdirector del Dane tiene una responsabilidad ineludible con el millón doscientos mil ciudadanos que lo respaldaron en las urnas el pasado domingo. Quedarse por fuera del tarjetón sería, a juicio de Cárdenas, dejar huérfano a ese electorado de centro que hoy es la llave para derrotar a la izquierda.

Se espera que el anuncio oficial se dé en las próximas horas, justo antes de que venza el plazo legal de inscripción este 13 de marzo. Si la predicción de Cárdenas se cumple, Colombia verá el nacimiento de la fórmula “técnica y política” que promete agitar la primera vuelta.

