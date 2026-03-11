Las tensiones dentro de la coalición opositora que surgió tras las elecciones y consultas del 8 de marzo continúan marcando el debate político en Colombia. En medio de las conversaciones sobre una posible fórmula vicepresidencial entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, el excandidato presidencial Enrique Peñalosa salió en defensa de la senadora y criticó la manera en que se ha interpretado el episodio político alrededor de la vicepresidencia.

Las declaraciones de Peñalosa se conocieron después de que Valencia y Oviedo sostuvieran una reunión privada el martes 10 de marzo para discutir la posibilidad de conformar una fórmula presidencial de cara a las elecciones de 2026.

A través de un mensaje en X, Peñalosa expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el debate alrededor de la eventual vicepresidencia de Oviedo.

“Lamento el episodio de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo porque presenta una Paloma que no es”, afirmó el exalcalde de Bogotá, criticando indirectamente al exconcejal y director del Dane.

El dirigente político defendió el perfil de Valencia y aseguró que su trayectoria política demuestra un compromiso con los sectores más vulnerables del país.

“Paloma es una demócrata que no se ha quedado en palabras ni en histrionismos sino que ha batallado en el Congreso por los ciudadanos más pobres y vulnerables”, afirmó Peñalosa.

El excandidato destacó además varias iniciativas legislativas impulsadas por la senadora del Centro Democrático, entre ellas la ley Estado Contigo, orientada a apoyar a mujeres cabeza de familia en condición de vulnerabilidad.

También mencionó un proyecto de ley promovido por Valencia para ampliar la cobertura de subsidios al gas en pipetas para hogares que no cuentan con gas natural por tubería, así como la llamada Ley Escalera de la Formalidad, que busca apoyar a micro y pequeños empresarios.

Para Peñalosa, estas iniciativas reflejan que la prioridad de la candidata es mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres.

“Para Paloma la atención y mejoramiento de las condiciones de los más pobres es la prioridad, no la carreta efectista de muchos políticos”, concluyó.

Lamento el episodio de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo porque presenta una Paloma que no es. Paloma es una demócrata que no se ha quedado en palabras ni en histrionismos sino que ha batallado en el Congreso por los ciudadanos más pobres y vulnerables. Promovió la ley… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 11, 2026

La reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Las declaraciones del exalcalde se dan en medio de las conversaciones que se adelantan dentro de la coalición surgida de la Gran Consulta por Colombia 2026, en la que Valencia se convirtió en la candidata presidencial más votada.

El martes 10 de marzo, Valencia y Oviedo sostuvieron una reunión privada para analizar las condiciones bajo las cuales el economista podría convertirse en su fórmula vicepresidencial.

Oviedo obtuvo cerca de 1,25 millones de votos en la consulta, lo que lo convirtió en una de las grandes revelaciones políticas de esa jornada y en una figura capaz de atraer votantes de centro dentro de la coalición.

Tras el encuentro, ambos dirigentes ofrecieron declaraciones que dejaron ver que aún existen diferencias importantes.

Valencia reiteró que su intención es elegir un vicepresidente que complemente su perfil político, pero dejó claro que no está dispuesta a modificar sus convicciones para lograr un acuerdo. “No hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy”, afirmó la candidata.

Según explicó, la política debe basarse en la coherencia y en la claridad frente a las posiciones ideológicas. “Los políticos tienen que ser honrados. Y honrados es ser coherentes, predecibles y ser lo que son”, agregó.

Por su parte, Oviedo señaló que existen algunas condiciones fundamentales para considerar la posibilidad de integrar una fórmula presidencial.

Entre ellas mencionó el respeto a los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 y el reconocimiento del papel de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del sistema de justicia transicional. “Yo sí creo en la paz y en la paz que se me ofreció en el acuerdo de paz de 2016 porque forma parte del bloque de constitucionalidad”, afirmó el economista.

Estas posiciones marcan una diferencia con las posturas que ha defendido Valencia durante los últimos años, ya que la senadora ha sido una crítica de la JEP y del acuerdo firmado con las antiguas Farc.

Sensación de distancia en los equipos

Según fuentes cercanas a los equipos políticos, la reunión dejó pocos avances concretos.

Dentro del entorno de Oviedo existen dudas sobre si la mejor decisión política es integrar una fórmula con el uribismo o mantener una posición independiente con miras a futuras elecciones, como una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2027.

Al mismo tiempo, dentro del sector cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez también se han escuchado críticas frente a la postura de Oviedo, aunque reconocen que su figura tiene valor electoral dentro de la coalición.

Mientras continúan las conversaciones internas, otros nombres comienzan a sonar como posibles alternativas para la fórmula vicepresidencial.

