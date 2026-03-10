Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, marcó un hito histórico en la jornada de consultas interpartidistas realizada el domingo 8 de marzo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Terminó la reunión entre Paloma Valencia y Juan D. Oviedo: ¿qué acordaron finalmente?)

La candidata logró una votación contundente que no solo refleja su fuerza política dentro de su partido, sino que también envía un mensaje claro sobre sus intenciones y el respaldo popular de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Durante la jornada, Valencia se destacó por encima de los otros ocho participantes en la consulta, consolidándose como la candidata más votada y recibiendo un reconocimiento público por parte de su partido y seguidores.

Lee También

Al concluir la jornada, Paloma Valencia expresó su agradecimiento al expresidente Álvaro Uribe, uno de los referentes más importantes del Centro Democrático, subrayando la influencia de su legado en su propio camino político.

Estos números no solo muestran la relevancia política de Valencia dentro de su colectividad, sino también su capacidad de movilizar un electorado significativo en comparación con otros sectores políticos del país.

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Paloma Valencia?

En medio de este escenario político tan dinámico, la reconocida vidente Mhoni Vidente se pronunció sobre la candidatura de Paloma Valencia a través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter.

Según sus publicaciones, Valencia fue descrita como una “gran mujer que podrá llevar a Colombia a un mejor nivel de vida y, sobre todo, de prosperidad”.

Este tipo de comentarios lograron una notable reacción entre los seguidores de la candidata y de la vidente, interpretándose como un respaldo espiritual que, además, resalta la influencia energética y política de Paloma Valencia como aspirante presidencial.

La intervención de Mhoni Vidente fue percibida por muchos como un espaldarazo que refuerza la imagen de Valencia no solo como una contendiente política fuerte, sino también como una figura de relevancia simbólica y estratégica para la Casa de Nariño.

No obstante, poco tiempo después de haber publicado su mensaje de apoyo, el post de Mhoni desapareció de sus redes sociales. La eliminación del mensaje causó especulación y diversas interpretaciones entre los usuarios, algunos de ellos seguidores del uribismo, mientras que otros eran escépticos.}

Muchos interpretaron la acción como un intento de la vidente de evitar confrontaciones o polémicas innecesarias en Colombia, aunque también surgieron teorías conspirativas sobre la intención detrás del mensaje y su posterior retiro.

¿Cómo quedaron los resultados de ‘La gran consulta por Colombia’?

Así fueron los resultados de la Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia obtuvo 3’236.286 votos, dentro de un total de 5’857.395 sufragios emitidos, consolidándose como la clara vencedora frente a sus contendientes.

Para ponerlo en perspectiva, la consulta interpartidista del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025, registró un total de 2’754.622 votos, de los cuales 1’541.012 favorecieron al senador Iván Cepeda.

Estos números no solo muestran la relevancia política de Valencia dentro de su colectividad, sino también su capacidad de movilizar un electorado significativo en comparación con otros sectores políticos del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.